Настроения на нефтяном рынке в краткосрочной перспективе останутся, скорее, подавленными - "Нордеа Банк"

"Цены на нефть демонстрируют сдержанный коррекционный рост. Brent в ходе утренних торгов в районе отметки $66.3/bbl, WTI $56.3/bbl. Рыночные игроки продолжают оценивать перспективы баланса спроса и предложения на рынке. Резкий обвал цен, наблюдавшийся после публикации отчета ОПЕК (картель предупредил о рисках избытка предложения), приостановился на фоне сигналов ОПЕК+ о возможном сокращении добычи. Как стало известно Bloomberg, страны ОПЕК+ обсуждают снижение добычи нефти в 2019 году в диапазоне от 1-1.5 mbd. И хотя переговоры носят предварительный характер, ранее мы отмечали, что оперативно повлиять на ситуацию на рынке сейчас могут лишь сигналы ОПЕК+ о готовности выступить балансирующим производителем. Напомним, что министерский комитет ОПЕК+ на заседании 11 ноября пришел к выводу, что в 2019г. рынок может продемонстрировать избыток предложения. Однако было принято решение подождать с корректировками по добыче нефти до встречи в декабре, для того чтобы понять, как изменилась ситуация на рынке после введения санкций против Ирана. Сегодня в фокусе рынка отчет Минэнерго США об изменении уровня запасов нефти и нефтепродуктов. Накануне данные от API указали на значительный рост запасов сырья по итогам отчетной недели +8,8 mb, тогда как аналитики прогнозировали увеличение на 2,7 mb. В случае совпадения фактических данных с прогнозными и статистикой от API, запасы продолжат свой рост 8 неделю и останутся выше средних отметок за последние 5-лет. Как следствие, настроения на нефтяном рынке в краткосрочной перспективе останутся скорее подавленными. Участники рынка продолжат следить за сигналами членов ОПЕК+", -комментируют ситуацию на рынке нефти аналитики "Нордеа Банка".