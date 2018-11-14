Дополнительную поддержку рублю начинает оказывать приближение налогового периода - Промсвязьбанк

"На валютной секции Московской биржи российский рубль уверенно укрепился по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию основной сессии доллар упал 1,4%, отступив до 67,2 рубля, евро потерял 1,3%, уйдя в район 76 рублей. Стоит отметить, что стойкость российская валюта начала проявлять днем ранее - несмотря на провал в ценах на нефть в рамках вечерней сессии, паре доллар/рубль так и не удалось уйти существенно выше 68 рублей. Сегодня же рубль был также поддержан санкционными новостями. То, что сенат до конца года вряд ли будет рассматривать новые санкции по отношению к России способствовало продажам в основных мировых валютах - игроки в такой ситуации предпочли прикрыть длинные позиции в долларе и евро, зафиксировав прибыль. В результате введение санкций, касающихся госдолга и некоторых банков, в случае их принятия, откладывается ближе к середине следующего года, что позитивно для российских активов. Отметим, что данные новости оказали поддержку не только рублю, но и рублевому долгу - доходности 10-летних ОФЗ в среду снизились сразу на 10 б.п., отыграв потери предыдущих двух сессий. Дополнительную же поддержку рублю начинает оказывать приближение налогового периода, что ведет к росту предложения иностранной валюты со стороны экспортеров",- отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.