Паника на рынке нефти может быть связана с поведением торговых роботов - Julius Baer

На рынке нефти резкие распродажи наподобие той, которая случилась во вторник и привела к снижению цен на 7%, являются редкостью, указывает глава исследований сырьевых рынков Julius Baer Норберт Рюкер. При этом она может быть связана с панической реакцией торговых роботов на заметное изменение рыночных настроений на прошлой неделе. Пока игроки концентрировались на рисках нехватки предложения, связанных с иранским эмбарго и проблемами добычи в Венесуэле, на первый план вышла вероятность перепроизводства сырья. По мнению эксперта, с фундаментальной точки зрения это связано с увеличение добычи странами-производителями нефти, исключениями для ряда стран в условиях иранского эмбарго и инфляцией топливных цен, которая сдерживает спрос в развивающихся странах. Свежие данные по американскому рынку, указывающие на дальнейший рост сланцевой добычи, только усилили настроения игроков.

Аналитики проводят сравнение нынешней ситуации с 2014 годом. Однако мы видим ряд существенных отличий. Действительно, добыча растет, а спрос падает, но в настоящее время темпы этих процессов заметно ниже. Кроме того, нефтяные компании находятся не в столь благополучном состоянии как в 2014 году.

"Опыт последних недель показывает, что верхняя граница котировок находится на уровне около 80 долл. США за баррель, - отмечает эксперт Julius Baer. - Слишком высокие цены в сочетании со слабыми валютами подавляют рост спроса в развивающихся странах. В то же время высокие цены заставляют США смягчать позицию по Ирану и снижают вероятность того, что азиатские потребители иранской нефти будут строго следовать американским санкциям. С другой стороны, нижняя граница движения котировок выглядит неопределенной, но последние новости дают представление о драйверах снижения цен. Среди них - соглашение о справедливой цене между странами-производителями через сделку об ограничении добычи, которая не вызовет резкой негативной реакции потребителей, например, в форме твитов из Белого дома".