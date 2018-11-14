Казначейские облигации США игнорируют обилие новостей - Julius Baer

"Доходность по эталонным 10-летним казначейским облигациям США за неделю опустилась на 10 б.п. и сейчас составляет 3,14%. Такая динамика кажется слабой, принимая во внимание ситуацию на рынке. Во-первых, завершились промежуточные выборы в Конгресс, а вместе с этим снизился риск новых сокращений налогов и увеличения потребности в финансировании Минфина США. В тоже время рынку надо было переварить очередное размещение казначейских облигаций в объеме 83 млрд долларов. Кроме того, появились новости о возможном соглашении по внешней торговле между США и Китаем на саммите G20, которое снизит вероятность проблем в глобальных цепочках поставок и, как следствие, будет негативом для облигаций. Наконец, мы наблюдаем сильную коррекцию на нефтяном рынке, которая в теории должна понизить инфляционные ожидания и поддержать облигации. Принимая во внимание все эти противоречивые сигналы, для нас кажется очень удивительным тот факт, что подразумеваемая волатильность котировок облигаций (эквивалент индекса VIX для фондового рынка) остается вблизи исторического минимума, а доходности практически не изменяются", - отмечает руководитель отдела исследований долговых инструментов Julius Baer Маркус Алленшпах.