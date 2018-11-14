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14 ноября 2018 года 16:49
Рублю придется балансировать между слабостью цен на нефть и появлением предпосылок для продления санкционной отсрочки - БКС
"К середине недели рубль пытается зафиксироваться вблизи уровня 67,8 при более чем 22%-ном спаде нефтяных котировок от уровней начала октября. Следует заметить, что при столь существенном снижении нефтяных цен рублёвый актив на данный момент ослабился всего на 4,5% в сравнении с началом октября. Более того, такая стойкость российской валюты к спаду нефтяного рынка наблюдается в условиях "заморозки" покупки валюты в целях реализации бюджетного правила, что должно было повысить корреляцию в движении нефти и курса рубля. Де-факто такая инертность рублевого актива в отношении нефтяной ценовой конъюнктуры, на наш взгляд, явно демонстрирует, что основным фактором в рубле является санкционный риск. Переход курса рубля в девальвационный канал с закреплением выше 67 рублей за доллар, по нашим оценкам, был продиктован новым витком активизации санкционной риторики США в отношении РФ по направлению "химических" санкций. Однако сегодняшний новостной фон имеет предпосылки для ослабления данного фактора давления на рубль. По данным источников Bloomberg, новые санкции в отношении РФ могут быть не приняты в этом году - Конгресс не успевает рассмотреть соответствующий законопроект, фокусируя свое внимание на внутригосударственных делах. Если такая информация подтвердится и тоном Трампа на встрече с Путиным на полях G20 в конце ноября, то дальнейшее ослабление рубля, вероятно, откладывается на перспективу 2019 года. Тем не менее, на наш взгляд, также не стоит ожидать и быстрого возвращения рубля к уровням 65 - как только инвесторы почувствуют ослабление "санкционной хватки" в рубле, внимание переключится на фундаментальный фактор поддержки курса национальной валюты в виде ценовой конъюнктуры нефтяного рынка. Дальнейшая динамика нефтяных котировок кажется нам наиболее неопределённым и опасным фактором влияния на курс рубля. В ближайшей перспективе рублю придется балансировать между слабостью фундаментального фактора поддержки в виде нефтяных котировок и появлением предпосылок для продления санкционной отсрочки до начала 2019 года. Ожидаем, что при сохранении таких условий до конца недели рублевый актив будет находиться в диапазоне 66,6-68,4", - указывает главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович.
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14 ноября 2018 года 17:50
На рынке нефти резкие распродажи наподобие той, которая случилась во вторник и привела к снижению цен на 7%, являются редкостью, указывает глава исследований сырьевых рынков Julius Baer Норберт Рюкер. При этом она может быть связана с панической реакцией торговых роботов на заметное изменение... читать дальше
.14 ноября 2018 года 17:21
"Доходность по эталонным 10-летним казначейским облигациям США за неделю опустилась на 10 б.п. и сейчас составляет 3,14%. Такая динамика кажется слабой, принимая во внимание ситуацию на рынке. Во-первых, завершились промежуточные выборы в Конгресс, а вместе с этим снизился риск новых сокращений... читать дальше
.14 ноября 2018 года 16:15
"Цены на нефть установили новый исторический антирекорд, показав падение 12 торговых дней подряд. Потери от годовых максимумов составили почти 30%, причём потери вчерашнего дня достигли 7%. Сегодня нефтяные котировки показывают робкие попытки восстановления, но драйверов для роста пока нет.... читать дальше
.14 ноября 2018 года 14:40
"Разговоры о том, что конгресс США не успеет принять законопроект о новых санкциях против России до конца этого года, приободрили российский рынок в целом и рубль в частности. В качестве причины отсрочки называется спешка с внутренними законопроектами, которые американские чиновники поставили в... читать дальше
.14 ноября 2018 года 12:25
"Согласно индикатору RSI 14 дней, уровень перепроданности нефти марки Brent находится на уровне, когда нефть торговалась около $30/баррель после снижения 11 сессий подряд. Следовательно, мы ждем отскока от текущих уровней до $75/баррель на фоне новых договоренностей между США и Китаем в конце... читать дальше
.14 ноября 2018 года 12:14
"Рынок нефти пережил “черный вторник”, - считают аналитики "Нордеа Банка". - Контракты Brent накануне снизились более чем на 7%, WTI в свою очередь подешевела почти на 8%, что стало самым сильным движением в февраля 2015г. Триггером для распродаж выступил ежемесячный отчет ОПЕК. Картель в... читать дальше
.14 ноября 2018 года 11:55
"Предсказуемая тема дня - обвал нефти. Когда в начале ноября нефть превышала 85 долл./барр., мы с достаточной уверенностью говорили, что на рынке эйфория, а впереди глубокая коррекция, - комментирует ситуацию на рынке нефти эксперт ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрей Хохрин. - Уверенности хватило... читать дальше
.14 ноября 2018 года 11:29
"Важным драйвером давления на нефтяные котировки в последнем месяце стало возобновление спекуляций вокруг перепроизводства. По прогнозам, рост добычи в будущем году должен превысить увеличение спроса почти вдвое. В этом плане Америка уже сейчас бьет все рекорды, что заставляет ОПЕК прогнозировать... читать дальше
.14 ноября 2018 года 10:49
"На рынке нефти практически полностью ушла премия за иранский сценарий из-за чего наблюдалась распродажа нефтяных фьючерсов. На первый план вышли фундаментальные факторы. Рост коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов и укрепление доллара оказывают давление на цены. Предотвратить дальнейший рост... читать дальше
.14 ноября 2018 года 10:29
"Главным событием вчерашнего дня стал обвал нефтяных цен, которые во вторник вечером опускались ниже отметки 65 долларов за баррель. Весомых причин такого падения в общем-то не было - небольшое снижение ОПЕК прогноза спроса на нефть и твит Трампа о высоких ценах на нефть таковыми не являются. По... читать дальше
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