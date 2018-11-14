Рублю придется балансировать между слабостью цен на нефть и появлением предпосылок для продления санкционной отсрочки - БКС

"К середине недели рубль пытается зафиксироваться вблизи уровня 67,8 при более чем 22%-ном спаде нефтяных котировок от уровней начала октября. Следует заметить, что при столь существенном снижении нефтяных цен рублёвый актив на данный момент ослабился всего на 4,5% в сравнении с началом октября. Более того, такая стойкость российской валюты к спаду нефтяного рынка наблюдается в условиях "заморозки" покупки валюты в целях реализации бюджетного правила, что должно было повысить корреляцию в движении нефти и курса рубля. Де-факто такая инертность рублевого актива в отношении нефтяной ценовой конъюнктуры, на наш взгляд, явно демонстрирует, что основным фактором в рубле является санкционный риск. Переход курса рубля в девальвационный канал с закреплением выше 67 рублей за доллар, по нашим оценкам, был продиктован новым витком активизации санкционной риторики США в отношении РФ по направлению "химических" санкций. Однако сегодняшний новостной фон имеет предпосылки для ослабления данного фактора давления на рубль. По данным источников Bloomberg, новые санкции в отношении РФ могут быть не приняты в этом году - Конгресс не успевает рассмотреть соответствующий законопроект, фокусируя свое внимание на внутригосударственных делах. Если такая информация подтвердится и тоном Трампа на встрече с Путиным на полях G20 в конце ноября, то дальнейшее ослабление рубля, вероятно, откладывается на перспективу 2019 года. Тем не менее, на наш взгляд, также не стоит ожидать и быстрого возвращения рубля к уровням 65 - как только инвесторы почувствуют ослабление "санкционной хватки" в рубле, внимание переключится на фундаментальный фактор поддержки курса национальной валюты в виде ценовой конъюнктуры нефтяного рынка. Дальнейшая динамика нефтяных котировок кажется нам наиболее неопределённым и опасным фактором влияния на курс рубля. В ближайшей перспективе рублю придется балансировать между слабостью фундаментального фактора поддержки в виде нефтяных котировок и появлением предпосылок для продления санкционной отсрочки до начала 2019 года. Ожидаем, что при сохранении таких условий до конца недели рублевый актив будет находиться в диапазоне 66,6-68,4", - указывает главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович.