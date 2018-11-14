Фундаментальных причин для хорошего роста цен на нефть пока нет - ИК "ФИНАМ"

"Цены на нефть установили новый исторический антирекорд, показав падение 12 торговых дней подряд. Потери от годовых максимумов составили почти 30%, причём потери вчерашнего дня достигли 7%. Сегодня нефтяные котировки показывают робкие попытки восстановления, но драйверов для роста пока нет. Баррель марки Brent пока удержал отметку 65$, а WTI зацепилась за уровень поддержки 55$ за баррель. Объём спекулятивных "коротких" позиций на рынке нефти взлетел до годового максимума, поэтому чисто технический отскок на несколько процентов после такого обвала мы можем увидеть довольно скоро. Однако фундаментальных причин для хорошего роста цен на нефть пока нет. Несмотря на все разговоры об очередном сокращении квот на добычу, все страны продолжают её наращивать, при этом спрос в мире начинает падать", - комментирует ситуацию эксперт ИК "ФИНАМ" Василий Олейник.