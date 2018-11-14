Риски коррекции до конца года вплоть до 2200 пунктов по индексу МосБиржи остаются высокими - ИК "ФИНАМ"

"До конца сессии не предвидится нового негатива, поэтому частично все фондовые рынки могут немного восстановить позиции. С технической точки зрения, картина по российскому рублёвому индексу пока выглядит нейтрально. Пока риски коррекции до конца года вплоть до 2200 пунктов остаются высокими. Ближайший уровень поддержки находится очень близко, на рубеже 2350 пунктов", - отмечает эксперт ИК "ФИНАМ" Василий Олейник.