Еврооблигации становятся более предпочтительными для нерезидентов, чем ОФЗ - ИК "Еврофинансы"

"Минфин РФ сегодня на первичных аукционах ОФЗ предлагает 4х и 3хлетние бумаги по 5 млрд. руб. каждого выпуска. Госбюджет за 10 месяцев исполнен с профицитом в 3 трлн руб. или 3,6% ВВП. Отметим рост ВВП РФ в 3 квартале на 1,3% и профицит торгового баланса за месяц с 15,797 до 18,485 млрд долл. Объем еврооблигаций РФ, принадлежащих нерезидентам, по состоянию на 1 октября 2018 г. составлял 16,401 млрд долл. по номинальной стоимости или 46,3% от общей задолженности по этим бумагам (по состоянию на 1 октября 2017 г. доля была равна 36,6%, на 1 января 2018 г. - 38,0%, на 1 апреля - 43,1%, на 1 июля - 42,2%). Еврооблигации становятся более предпочтительными для нерезидентов, чем ОФЗ, поскольку не подвержены рискам ослабления рубля", - отмечают в ИК "Еврофинансы".