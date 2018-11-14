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14 ноября 2018 года 15:18
Еврооблигации становятся более предпочтительными для нерезидентов, чем ОФЗ - ИК "Еврофинансы"
"Минфин РФ сегодня на первичных аукционах ОФЗ предлагает 4х и 3хлетние бумаги по 5 млрд. руб. каждого выпуска. Госбюджет за 10 месяцев исполнен с профицитом в 3 трлн руб. или 3,6% ВВП. Отметим рост ВВП РФ в 3 квартале на 1,3% и профицит торгового баланса за месяц с 15,797 до 18,485 млрд долл. Объем еврооблигаций РФ, принадлежащих нерезидентам, по состоянию на 1 октября 2018 г. составлял 16,401 млрд долл. по номинальной стоимости или 46,3% от общей задолженности по этим бумагам (по состоянию на 1 октября 2017 г. доля была равна 36,6%, на 1 января 2018 г. - 38,0%, на 1 апреля - 43,1%, на 1 июля - 42,2%). Еврооблигации становятся более предпочтительными для нерезидентов, чем ОФЗ, поскольку не подвержены рискам ослабления рубля", - отмечают в ИК "Еврофинансы".
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14 ноября 2018 года 17:50
На рынке нефти резкие распродажи наподобие той, которая случилась во вторник и привела к снижению цен на 7%, являются редкостью, указывает глава исследований сырьевых рынков Julius Baer Норберт Рюкер. При этом она может быть связана с панической реакцией торговых роботов на заметное изменение... читать дальше
.14 ноября 2018 года 17:21
"Доходность по эталонным 10-летним казначейским облигациям США за неделю опустилась на 10 б.п. и сейчас составляет 3,14%. Такая динамика кажется слабой, принимая во внимание ситуацию на рынке. Во-первых, завершились промежуточные выборы в Конгресс, а вместе с этим снизился риск новых сокращений... читать дальше
.14 ноября 2018 года 16:15
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.14 ноября 2018 года 14:40
"Разговоры о том, что конгресс США не успеет принять законопроект о новых санкциях против России до конца этого года, приободрили российский рынок в целом и рубль в частности. В качестве причины отсрочки называется спешка с внутренними законопроектами, которые американские чиновники поставили в... читать дальше
.14 ноября 2018 года 12:25
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.14 ноября 2018 года 12:14
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.14 ноября 2018 года 11:55
"Предсказуемая тема дня - обвал нефти. Когда в начале ноября нефть превышала 85 долл./барр., мы с достаточной уверенностью говорили, что на рынке эйфория, а впереди глубокая коррекция, - комментирует ситуацию на рынке нефти эксперт ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрей Хохрин. - Уверенности хватило... читать дальше
.14 ноября 2018 года 11:29
"Важным драйвером давления на нефтяные котировки в последнем месяце стало возобновление спекуляций вокруг перепроизводства. По прогнозам, рост добычи в будущем году должен превысить увеличение спроса почти вдвое. В этом плане Америка уже сейчас бьет все рекорды, что заставляет ОПЕК прогнозировать... читать дальше
.14 ноября 2018 года 10:49
"На рынке нефти практически полностью ушла премия за иранский сценарий из-за чего наблюдалась распродажа нефтяных фьючерсов. На первый план вышли фундаментальные факторы. Рост коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов и укрепление доллара оказывают давление на цены. Предотвратить дальнейший рост... читать дальше
.14 ноября 2018 года 10:29
"Главным событием вчерашнего дня стал обвал нефтяных цен, которые во вторник вечером опускались ниже отметки 65 долларов за баррель. Весомых причин такого падения в общем-то не было - небольшое снижение ОПЕК прогноза спроса на нефть и твит Трампа о высоких ценах на нефть таковыми не являются. По... читать дальше
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