Рубль взбодрился на новостях из США - eToro

"Разговоры о том, что конгресс США не успеет принять законопроект о новых санкциях против России до конца этого года, приободрили российский рынок в целом и рубль в частности. В качестве причины отсрочки называется спешка с внутренними законопроектами, которые американские чиновники поставили в приоритет. В этой связи есть еще одна хорошая новость. Точнее надежда. В ходе недавних промежуточных выборов не было выявлено вмешательства Москвы. А это значит, что позиция администрации Трампа может смягчиться, и санкции, которые, судя по всему, последуют уже в 2019 году. Будут не такими драконовскими, как анонсировалось ранее.

Дополнительную поддержку "деревянному" оказывает восстановление цен на нефть после вчерашнего 7%-ного обвала. Сырьевой сегмент воспрянул духом на внушительной порции вербальных интервенций со стороны экспортеров ОПЕК+, включая Россию. Чтобы остановить распродажи на рынке черного золота, производители наперебой уверяют в наличии возможностей для разрешения возможного кризиса.

Так, пара доллар/рубль, которая изначально в моменте достигла отметки 68,20 руб., сползла в район 67,60 руб., снижаясь на 0,42% внутри дня. Впрочем, ограниченный импульс коррекции котировок Brent сигнализирует о том, что потенциал существенного укрепления рубля от текущих уровней ограничен. Также не будем забывать о господствующем положении доллара, который снова укрепляется на форексе", - отмечает аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.