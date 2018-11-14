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14 ноября 2018 года 14:40
Рубль взбодрился на новостях из США - eToro
"Разговоры о том, что конгресс США не успеет принять законопроект о новых санкциях против России до конца этого года, приободрили российский рынок в целом и рубль в частности. В качестве причины отсрочки называется спешка с внутренними законопроектами, которые американские чиновники поставили в приоритет. В этой связи есть еще одна хорошая новость. Точнее надежда. В ходе недавних промежуточных выборов не было выявлено вмешательства Москвы. А это значит, что позиция администрации Трампа может смягчиться, и санкции, которые, судя по всему, последуют уже в 2019 году. Будут не такими драконовскими, как анонсировалось ранее. Дополнительную поддержку "деревянному" оказывает восстановление цен на нефть после вчерашнего 7%-ного обвала. Сырьевой сегмент воспрянул духом на внушительной порции вербальных интервенций со стороны экспортеров ОПЕК+, включая Россию. Чтобы остановить распродажи на рынке черного золота, производители наперебой уверяют в наличии возможностей для разрешения возможного кризиса. Так, пара доллар/рубль, которая изначально в моменте достигла отметки 68,20 руб., сползла в район 67,60 руб., снижаясь на 0,42% внутри дня. Впрочем, ограниченный импульс коррекции котировок Brent сигнализирует о том, что потенциал существенного укрепления рубля от текущих уровней ограничен. Также не будем забывать о господствующем положении доллара, который снова укрепляется на форексе", - отмечает аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.
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14 ноября 2018 года 17:50
На рынке нефти резкие распродажи наподобие той, которая случилась во вторник и привела к снижению цен на 7%, являются редкостью, указывает глава исследований сырьевых рынков Julius Baer Норберт Рюкер. При этом она может быть связана с панической реакцией торговых роботов на заметное изменение... читать дальше
.14 ноября 2018 года 17:21
"Доходность по эталонным 10-летним казначейским облигациям США за неделю опустилась на 10 б.п. и сейчас составляет 3,14%. Такая динамика кажется слабой, принимая во внимание ситуацию на рынке. Во-первых, завершились промежуточные выборы в Конгресс, а вместе с этим снизился риск новых сокращений... читать дальше
.14 ноября 2018 года 16:15
"Цены на нефть установили новый исторический антирекорд, показав падение 12 торговых дней подряд. Потери от годовых максимумов составили почти 30%, причём потери вчерашнего дня достигли 7%. Сегодня нефтяные котировки показывают робкие попытки восстановления, но драйверов для роста пока нет.... читать дальше
.14 ноября 2018 года 12:25
"Согласно индикатору RSI 14 дней, уровень перепроданности нефти марки Brent находится на уровне, когда нефть торговалась около $30/баррель после снижения 11 сессий подряд. Следовательно, мы ждем отскока от текущих уровней до $75/баррель на фоне новых договоренностей между США и Китаем в конце... читать дальше
.14 ноября 2018 года 12:14
"Рынок нефти пережил “черный вторник”, - считают аналитики "Нордеа Банка". - Контракты Brent накануне снизились более чем на 7%, WTI в свою очередь подешевела почти на 8%, что стало самым сильным движением в февраля 2015г. Триггером для распродаж выступил ежемесячный отчет ОПЕК. Картель в... читать дальше
.14 ноября 2018 года 11:55
"Предсказуемая тема дня - обвал нефти. Когда в начале ноября нефть превышала 85 долл./барр., мы с достаточной уверенностью говорили, что на рынке эйфория, а впереди глубокая коррекция, - комментирует ситуацию на рынке нефти эксперт ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрей Хохрин. - Уверенности хватило... читать дальше
.14 ноября 2018 года 11:29
"Важным драйвером давления на нефтяные котировки в последнем месяце стало возобновление спекуляций вокруг перепроизводства. По прогнозам, рост добычи в будущем году должен превысить увеличение спроса почти вдвое. В этом плане Америка уже сейчас бьет все рекорды, что заставляет ОПЕК прогнозировать... читать дальше
.14 ноября 2018 года 10:49
"На рынке нефти практически полностью ушла премия за иранский сценарий из-за чего наблюдалась распродажа нефтяных фьючерсов. На первый план вышли фундаментальные факторы. Рост коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов и укрепление доллара оказывают давление на цены. Предотвратить дальнейший рост... читать дальше
.14 ноября 2018 года 10:29
"Главным событием вчерашнего дня стал обвал нефтяных цен, которые во вторник вечером опускались ниже отметки 65 долларов за баррель. Весомых причин такого падения в общем-то не было - небольшое снижение ОПЕК прогноза спроса на нефть и твит Трампа о высоких ценах на нефть таковыми не являются. По... читать дальше
.14 ноября 2018 года 09:32
Dow Jones Industrial Average и Standard & Poor's 500, снизились по итогам торгов во вторник, Nasdaq завершил сессию практически с нулевыми изменениями. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона изменяются разнонаправленно в среду. Цены на нефть продолжают снижаться в среду. читать дальше
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