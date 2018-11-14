Рубль проявляет устойчивость к коррекции на нефтяном рынке - Банк "Санкт-Петербург"

"Рубль проявляет устойчивость к коррекции на нефтяном рынке, слабея не так значительно как другие валюты EM, зависящие от нефти (бразильский реал, мексиканское песо). Устойчивость рубля во многом связана с отменой покупок валюты ЦБ и сохраняющимся высоким сальдо платежного баланса. Более того, локальную поддержку оказывает начинающийся налоговый период. В четверг уплачиваются страховые взносы (585 млрд руб., по нашим оценкам), а 26 ноября НДС, НДПИ и акцизы (935 млрд руб.). При этом

дальнейшее ухудшение ситуации в части санкций или цен на нефть может привести к выходу USD/RUB в диапазон 68-70 руб./долл. С точки зрения долгосрочной динамики курса будут важны новости о возобновлении покупок ЦБ РФ на валютном рынке, которые должны появиться в декабре.", - указывают аналитики Банка "Санкт-Петербург".