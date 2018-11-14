Ослабление курса рубля до 80 руб./$1 маловероятно - Citi

Ослабление курса рубля до 80 руб./$1 маловероятно, считает экономист Citi по РФ Иван Чакаров.

"Конечно, если будут введены новые санкции, курс рубля может ослабнуть до 70 рублей за доллар, но в 80-85 рублей за доллар в базовом сценарии я не верю. Если будут введены более жесткие, чем ожидается, санкции, или нефть будет $40 за баррель, то конечно, мы увидим более слабый рубль", - сказал эксперт Citi на встрече с журналистами в среду.

Как отметил экономист, среднесрочный прогноз цены на нефть от сырьевых аналитиков Citi составляет $65 за баррель. Среднесрочный прогноз курса рубля, по оценке И.Чакарова, составляет 65 руб./$1.

Как сообщалось, стоимость январских фьючерсов на Brent в среду к 11:10 МСК составила $65,43 за баррель, декабрьская цена WTI - $55,49 за баррель. По итогам первой минуты торгов среды курс рубля составил 68,2 руб./$1.