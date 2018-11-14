Рынок нефти получил "двойной удар" - "Нордеа Банк"

"Рынок нефти пережил “черный вторник”, - считают аналитики "Нордеа Банка". - Контракты Brent накануне снизились более чем на 7%, WTI в свою очередь подешевела почти на 8%, что стало самым сильным движением в февраля 2015г. Триггером для распродаж выступил ежемесячный отчет ОПЕК. Картель в ноябрьском обзоре отмечает, что, несмотря на то, что в настоящее время рынок сбалансирован, прогнозы роста предложения в 2019г. вне стран ОПЕК сформируют избыточное предложение на рынке. Кроме того, ОПЕК ожидает более быстрого, чем прогнозировалось ранее, снижения спроса на нефть на фоне признаков замедления глобальной экономики. В итоге рынок получил своего рода “двойной удар” – снижение спроса при одновременном росте предложения. В итоге для того, чтобы сохранить рынок в относительно сбалансированном состоянии, членам ОПЕК будет необходимо “поделиться” частью рынка и пойти на сокращение добычи в 2019г., о возможности которого накануне заявлял генсек ОПЕК и представители Саудовской Аравии. Сегодня в фокусе рынка отчет Международного энергетического агентства, который вряд ли сможет изменить настроения на рынке, подтвердив риски формирования избыточного предложения в следующем году. Дополнительным фактором давления на нефть могут стать отраслевые данные из США. Сегодня Американский институт нефти представит отчет об изменении запасов нефти и нефтепродуктов по итогам отчетной недели (18.30 мск). Согласно опросам аналитиков, коммерческие запасы нефти в США вырастут на 2.7 mb. В случае совпадения фактических данных с прогнозными, запасы продолжат свой рост 8 неделю и останутся выше средних отметок за последние 5-лет. В итоге нефть в краткосрочной перспективе продолжит испытывать на себе давление. Коррективы в ожидания рынка могут внести лишь сигналы от ключевых членов сделки ОПЕК+ о готовности выступить балансирующим производителем на рынке".