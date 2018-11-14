Внутренние факторы поддержки рублевого рынка облигаций остаются слабыми - Промсвязьбанк

"В условиях ухудшения рыночной конъюнктуры Минфин РФ решил сократить объем предложения нового госдолга на аукционе до 10 млрд руб. и укоротил дюрацию бумаг. Сегодня инвесторам будет предложен флоатер ОФЗ 29012 (погашение 16.11.2022 г.) и ОФЗ с

постоянным купоном 25083 (погашение 15.12.2021 г.) по 5 млрд руб. каждый. Мы ожидаем слабый спрос на аукционе. Размещение с премией к вторичному рынку лишь усилит давление на котировки ОФЗ. Внутренние факторы поддержки рублевого рынка облигаций остаются

слабыми и пока не могут компенсировать ухудшение конъюнктуры внешних рынков. Медвежьи настроения продолжают преобладать на рынке ОФЗ. Падение цен на нефть до 65 долл. за баррель в ближайшее время может привести к смещению кривой доходности ОФЗ

вверх еще на 5 – 10 б.п.", - указывает эксперт Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин.