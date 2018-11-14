На горизонте текущей недели в паре доллар/рубль ориентируемся на диапазон 66,50-68,50 руб/долл. - Промсвязьбанк

"Общий относительно слабый риск-аппетит на глобальных рынках и продолжение снижения нефтяных котировок продолжали оказывать умеренное давление на позиции рубля в ходе вчерашних торгов, - отмечает аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский. - По итогам дня рубль вчера потерял около 0,4%, а пара доллар/рубль вернулась выше отметки в 68 руб/долл. В целом основная группа валют развивающихся стран вчера также оказалась под давлением. Бразильский реал, мексиканский песо, турецкая лира ослабли за сутки на 0,2-1,2%, следовательно, динамика рубля не выбивается из общей когорты. Разумеется, некоторое давление на позиции рубля оказывает и резкое снижение нефтяных цен. Цены на нефть марки Brent вернулись к минимумам с первого квартала, опустившись в район 65 долл/барр. Согласно нашей модели, даже при текущих ценах на нефть рубль недооценен относительно нефтяных цен (справедливые уровни при нейтральной динамике валют EM и нивелированию санкционных рисков мы оцениваем примерно в 63 руб/долл.), следовательно, реакция рубля на столь резкое снижение цен на нефть не сильно выражена. На горизонте текущей недели в паре доллар/рубль ориентируемся на диапазон 66,50-68,50 руб/долл. Среднесрочно считаем рубль недооцененным".