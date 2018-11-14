.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / MSCI включил Polymetal в индекс MSCI Russia и исключил РусГидро по итогам пересмотра, как и ожидалось
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
14 ноября 2018 года 11:18
MSCI включил Polymetal в индекс MSCI Russia и исключил РусГидро по итогам пересмотра, как и ожидалось
(добавлены 4-6-й абзацы) Индексный провайдер MSCI, как и ожидалось, включил акции Polymetal (MOEX: POLY) в индекс MSCI Russia по итогам ноябрьского полугодового пересмотра, результаты которого были объявлены в ночь на 14 ноября 2018 года по московскому времени, сообщил агентству "Интерфакс" главный стратег "ВТБ Капитала" по рынку акций Илья Питерский. Кроме того, по его словам, как и прогнозировалось, в ходе пересмотра из индекса MSCI Russia были исключены акции "РусГидро" (MOEX: HYDR). Других добавлений и исключений из индекса MSCI Russia в рамках полугодового пересмотра не было. "Исключение акций "Московской биржи" (MOEX: MOEX), которое мы рассматривали как крайне маловероятное событие, не состоялось", - отмечается в обзоре И.Питерского. По оценкам стратега "ВТБ Капитала", включения в индекс MSCI Russia акций Polymetal с весом 0,89% приведет к притоку $138 млн пассивных денег. Исключение же акций "РусГидро" спровоцирует пассивный отток на уровне $73 млн. "Включение Polymetal было ожидаемым нами событием. Мы прогнозируем приток в размере не менее $53 млн из ETF в акции Polymetal, что соответствует 22 дням объема торгов в Москве ($2,4 млн) или 3 дням совокупного объема торгов в Москве и Лондоне ($17,6 млн). Исключение "РусГидро" тоже ожидаемое решение провайдера, однако новость все равно негативна для котировок. По нашим оценкам, исключение приведет к оттоку не менее $29 млн из одних только ETF, что соответствует 7,1 дня торгов, исходя из среднего объема за последние 3 месяца", - говорится в обзоре главного стратега компании "БКС Глобал Маркетс" Вячеслава Смольянинова. Итоги изменений в расчетной базе индекса MSCI Russia вступят в силу 3 декабря. Индексы MSCI носят прикладной характер: многие инвестиционные фонды их "покупают", то есть вкладываются в акции, входящие в структуру индекса, пропорционально весу в нем, а также разрабатывают сложные структурные инструменты на основе индексов. Включение в индекс MSCI гарантирует акциям компаний более высокую ликвидность.
.
Компании упоминаемые в новости: РусГидро, Polymetal Int
.
14 ноября 2018 года 12:25
"Согласно индикатору RSI 14 дней, уровень перепроданности нефти марки Brent находится на уровне, когда нефть торговалась около $30/баррель после снижения 11 сессий подряд. Следовательно, мы ждем отскока от текущих уровней до $75/баррель на фоне новых договоренностей между США и Китаем в конце... читать дальше
.14 ноября 2018 года 12:14
"Рынок нефти пережил “черный вторник”, - считают аналитики "Нордеа Банка". - Контракты Brent накануне снизились более чем на 7%, WTI в свою очередь подешевела почти на 8%, что стало самым сильным движением в февраля 2015г. Триггером для распродаж выступил ежемесячный отчет ОПЕК. Картель в... читать дальше
.14 ноября 2018 года 11:55
"Предсказуемая тема дня - обвал нефти. Когда в начале ноября нефть превышала 85 долл./барр., мы с достаточной уверенностью говорили, что на рынке эйфория, а впереди глубокая коррекция, - комментирует ситуацию на рынке нефти эксперт ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрей Хохрин. - Уверенности хватило... читать дальше
.14 ноября 2018 года 11:29
"Важным драйвером давления на нефтяные котировки в последнем месяце стало возобновление спекуляций вокруг перепроизводства. По прогнозам, рост добычи в будущем году должен превысить увеличение спроса почти вдвое. В этом плане Америка уже сейчас бьет все рекорды, что заставляет ОПЕК прогнозировать... читать дальше
.14 ноября 2018 года 10:49
"На рынке нефти практически полностью ушла премия за иранский сценарий из-за чего наблюдалась распродажа нефтяных фьючерсов. На первый план вышли фундаментальные факторы. Рост коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов и укрепление доллара оказывают давление на цены. Предотвратить дальнейший рост... читать дальше
.14 ноября 2018 года 10:29
"Главным событием вчерашнего дня стал обвал нефтяных цен, которые во вторник вечером опускались ниже отметки 65 долларов за баррель. Весомых причин такого падения в общем-то не было - небольшое снижение ОПЕК прогноза спроса на нефть и твит Трампа о высоких ценах на нефть таковыми не являются. По... читать дальше
.14 ноября 2018 года 09:32
Dow Jones Industrial Average и Standard & Poor's 500, снизились по итогам торгов во вторник, Nasdaq завершил сессию практически с нулевыми изменениями. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона изменяются разнонаправленно в среду. Цены на нефть продолжают снижаться в среду. читать дальше
.13 ноября 2018 года 17:42
"Доллар США продолжает рваться вверх, хотя в основном относительно европейских валют, так как пара USD/CNY застряла на месте в ожидании встречи Си Цзиньпна и Дональда Трампа в конце этого месяца, - отмечает главный валютный стратег Saxo Bank Джон Харди. - Китай вроде бы протягивает оливковую... читать дальше
.13 ноября 2018 года 16:54
"Начало недели выдалось непростым для нефтяного рынка. Котировки "черного золота", "нырнувшие" 9 ноября ниже $70 на фоне спекуляций на тему ликвидации ОПЕК, продолжили испытывать давление и сделали еще один шаг назад, к минимумам апреля. Эмоциональный вклад в наблюдаемое во вторник снижение внес... читать дальше
.13 ноября 2018 года 16:26
Если цена Brent обоснуется под отметкой $69, "медведи" смогут продавить котировки к уровню $65 - ИК "ФИНАМ"
"Во вторник цены на нефть продолжают снижение, пытаясь "нащупать" поддержку в диапазоне $68-69 по эталонному сорту Brent. Продолжению "межвежьих" настроений послужили распродажи на заокеанских биржах и очередной твит Трампа, в котором американский президент выразил свое недовольство ценами на... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.