Цены на нефть могут вернуться выше 70 долл./барр.- Промсвязьбанк

"На рынке нефти практически полностью ушла премия за иранский сценарий из-за чего наблюдалась распродажа нефтяных фьючерсов. На первый план вышли фундаментальные факторы. Рост коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов и укрепление доллара оказывают давление на цены. Предотвратить дальнейший рост запасов и поддержать стабильность цен может ОПЕК+, но для этого нужно решение о сокращении добычи в 2019 году в объеме не менее, чем на 1 млн барр./сут. Это позволит поддержать баланс на рынке в следующем году. При этом в случае принятия такого решения на рынке нефти в первом полугодии 2019 года может возникнуть дефицит, и это будет отыгрываться в конце текущего года. Премия за этот сценарий может составить около 10 долларов, в результате цены могут вернуться выше 70 долл./барр.", - указывает специалист Промсвязьбанка Владимир Лящук.