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14 ноября 2018 года 10:37
Вероятность снижения больше у фондовых индексов, чем у рубля - ИФК "Солид"
Сложившийся на утро среды внешний фон аналитик ИФК "Солид" Вадим Кравчук оценивает как умеренно негативный. Bloomberg сообщает, что сегодня могут быть предъявлены новые обвинительные заключения в рамках расследования Мюллера по делу о вмешательстве РФ в американские выборы. Это увеличит политическое давление на Трампа, а также, вероятно, будет сопровождаться призывом к санкциям против России. Основное беспокойство связано, конечно, с резким снижением нефтяных цен. Вчера было зафиксировано рекордное однодневное падение по Brent с 2016 года, а по WTI с 2015. По мнению эксперта ИФК, вероятность снижения на этом фоне больше у фондовых индексов, нежели у рубля, так как ранее мы отмечали, что из-за действий ЦБ РФ влияние нефти на рубль сократилось. "Поводом для продолжения распродаж энергоносителей выступил ежемесячный обзор ОПЕК, в рамках которого был снижен прогноз по спросу на 2019 год при одновременном увеличении предложения из стран вне картеля, - указывает Вадим Кравчук. - Основное увеличение добычи ожидается в США - на 410 тыс. баррелей в сутки по сравнению с прошлым обзором. Незначительный прирост прогнозируется и в России. Сегодня свое видение рынка опубликует Минэнерго США, но 65 долларов за баррель Brent пока не выглядит как точка разворота тенденции. На наш взгляд, ОПЕК будет сознательно воздерживаться от комментариев, стимулирующих рост нефти, чтобы сделать сланцевую добычу в США менее маржинальной - только резкое снижение цен может повлиять на это".
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14 ноября 2018 года 12:25
"Согласно индикатору RSI 14 дней, уровень перепроданности нефти марки Brent находится на уровне, когда нефть торговалась около $30/баррель после снижения 11 сессий подряд. Следовательно, мы ждем отскока от текущих уровней до $75/баррель на фоне новых договоренностей между США и Китаем в конце... читать дальше
.14 ноября 2018 года 12:14
"Рынок нефти пережил “черный вторник”, - считают аналитики "Нордеа Банка". - Контракты Brent накануне снизились более чем на 7%, WTI в свою очередь подешевела почти на 8%, что стало самым сильным движением в февраля 2015г. Триггером для распродаж выступил ежемесячный отчет ОПЕК. Картель в... читать дальше
.14 ноября 2018 года 11:55
"Предсказуемая тема дня - обвал нефти. Когда в начале ноября нефть превышала 85 долл./барр., мы с достаточной уверенностью говорили, что на рынке эйфория, а впереди глубокая коррекция, - комментирует ситуацию на рынке нефти эксперт ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрей Хохрин. - Уверенности хватило... читать дальше
.14 ноября 2018 года 11:29
"Важным драйвером давления на нефтяные котировки в последнем месяце стало возобновление спекуляций вокруг перепроизводства. По прогнозам, рост добычи в будущем году должен превысить увеличение спроса почти вдвое. В этом плане Америка уже сейчас бьет все рекорды, что заставляет ОПЕК прогнозировать... читать дальше
.14 ноября 2018 года 10:49
"На рынке нефти практически полностью ушла премия за иранский сценарий из-за чего наблюдалась распродажа нефтяных фьючерсов. На первый план вышли фундаментальные факторы. Рост коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов и укрепление доллара оказывают давление на цены. Предотвратить дальнейший рост... читать дальше
.14 ноября 2018 года 10:29
"Главным событием вчерашнего дня стал обвал нефтяных цен, которые во вторник вечером опускались ниже отметки 65 долларов за баррель. Весомых причин такого падения в общем-то не было - небольшое снижение ОПЕК прогноза спроса на нефть и твит Трампа о высоких ценах на нефть таковыми не являются. По... читать дальше
.14 ноября 2018 года 09:32
Dow Jones Industrial Average и Standard & Poor's 500, снизились по итогам торгов во вторник, Nasdaq завершил сессию практически с нулевыми изменениями. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона изменяются разнонаправленно в среду. Цены на нефть продолжают снижаться в среду. читать дальше
.13 ноября 2018 года 17:42
"Доллар США продолжает рваться вверх, хотя в основном относительно европейских валют, так как пара USD/CNY застряла на месте в ожидании встречи Си Цзиньпна и Дональда Трампа в конце этого месяца, - отмечает главный валютный стратег Saxo Bank Джон Харди. - Китай вроде бы протягивает оливковую... читать дальше
.13 ноября 2018 года 16:54
"Начало недели выдалось непростым для нефтяного рынка. Котировки "черного золота", "нырнувшие" 9 ноября ниже $70 на фоне спекуляций на тему ликвидации ОПЕК, продолжили испытывать давление и сделали еще один шаг назад, к минимумам апреля. Эмоциональный вклад в наблюдаемое во вторник снижение внес... читать дальше
.13 ноября 2018 года 16:26
Если цена Brent обоснуется под отметкой $69, "медведи" смогут продавить котировки к уровню $65 - ИК "ФИНАМ"
"Во вторник цены на нефть продолжают снижение, пытаясь "нащупать" поддержку в диапазоне $68-69 по эталонному сорту Brent. Продолжению "межвежьих" настроений послужили распродажи на заокеанских биржах и очередной твит Трампа, в котором американский президент выразил свое недовольство ценами на... читать дальше
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