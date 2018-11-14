Дальнейшие прогнозы движения цены на нефть строить бессмысленно - Алор Брокер

"Главным событием вчерашнего дня стал обвал нефтяных цен, которые во вторник вечером опускались ниже отметки 65 долларов за баррель. Весомых причин такого падения в общем-то не было - небольшое снижение ОПЕК прогноза спроса на нефть и твит Трампа о высоких ценах на нефть таковыми не являются. По ходу торгов было видно, что у многих участников торгов начали срабатывать "стопы" и "маржин-колы". Дальнейшие прогнозы движения цены на нефть строить бессмысленно - технически движение вниз в обозримой перспективе не ограничено, и желание каких-либо крупных игроков еще продавить котировки может с легкостью исполниться. Однако с большей вероятностью стоит ждать отскока вверх, хотя бы на 1,5-2 процента", - отмечает аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.