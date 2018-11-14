Рубль вновь возвращается в число высокодоходных валют на глобальном рынке - "Открытие Брокер"

"Рубль, по большому счёту, игнорировал провал котировок нефти. К вечеру баррель Brent стоил около 4550 рублей. Всему виной рост доходностей по ОФЗ до 9%, что существенно перекрывает инфляционные ожидания на ближайшие месяцы, а также создаёт существенный разрыв доходностей с американскими казначейскими обязательствами. ЦБ провёл аукцион купонных облигаций 14-го выпуска. Объём предложения составлял 435,778 млрд рублей по номиналу, а спрос 385,395 млрд рублей по номиналу, а реализованный объём 394,758 млрд. Средневзвешенная доходность оказалась довольно высокой - 7,95%. Минфин решил не рисковать и на аукционе 14 ноября предложит рынку ОФЗ двух выпусков лишь на 10 млрд рублей. Инвесторы смогут приобрести ОФЗ-ПК выпуска 29012 с погашением 16 ноября 2022 года, а также ОФЗ-ПД выпуска 25083 с погашением 15 декабря 2021 года. Соответственно, ведомство решило ограничиться бумагами с коротким сроком обращения, так как они пользуются более высоким спросом. Тем не менее можно ожидать, что доходность по ОФЗ-ПД может оказаться на 30-50 базисных пункта выше, чем предыдущее размещение с доходностью 8,48%. Впрочем, как мы отмечали выше, сложившаяся ситуация на рынке ОФЗ уже может быть интересной как для локальных инвесторов, так и нерезидентов. К слову говоря, иностранные инвесторы сильно не торопятся избавляться от российских долгов. По данным ЦБ РФ, доля нерезидентов в еврооблигациях РФ составила к 1 октября 46,3%, или $16,401 млрд. На 1 июля текущего года их доля составляла 42,2%, или $16,525 млрд. Год назад их доля была лишь 36,6%, или $14,562 млрд. Поэтому можно предположить, что рубль вновь возвращается в число высокодоходных валют на глобальном рынке. К вечеру вторника доллар укреплялся на 0,42% до 68,13, а евро на 0,85% до 76,87", - указывает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.