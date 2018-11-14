Российский фондовый рынок будет падать утром в среду - Dukascopy Bank SA

"В среду биржи азиатских стран торгуются разнонаправленно, поскольку опубликованная в Китае статистика оказалась неоднозначной. Так, темпы розничных продаж в октябре неожиданно для рынка снизились, а темпы роста промышленного производства оказались чуть лучше ожиданий. А вот стоимость нефть марки Brent рухнула до $65, обновив минимумы с марта текущего года. Дело в том, что среди инвесторов возросли опасения того, что торговое противостояние между США и Китаем вызовет торможение мировой экономики и приведет к падению спроса на сырье. Вслед за нефтью упал и курс рубля до 68,13 руб./долл. в ходе вечерних валютных торгов. Резкое снижение цен на нефть и ослабление рубля могут вызвать падение российских индексов в начале сегодняшней торговой сессии. При этом в лидерах отрицательного роста окажутся акции нефтегазовых компаний. Дальнейшую динамику курсов валют определят данные по инфляции США, которые будут опубликованы во второй половине дня", - отмечает руководитель управления торговых стратегий Dukascopy Bank SA Даниил Егоров.