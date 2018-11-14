Удивительно, но рубль держится пока довольно сильно - Алор Брокер

"Удивительно, но на такой нефти рубль держится пока довольно сильно. Впрочем, вчера поддержку российской валюте оказывало серьезное ослабление доллара на мировом рынке, которое сегодня пока прекратилось. Не исключено, что в случае разворота нефти вверх рубль вернется ниже отметки 68, однако шансов на серьезное укрепление у рубля пока нет", - отмечает аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.