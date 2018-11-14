Рублю не избежать импульсивного ослабления в ближайшее время - FxPro

"Нефть пережила обвал на 5,7%, что стало самым резким снижением с июля месяца. Но если посмотреть на ситуацию в целом, то последний раз подобные настойчивые распродажи мы видели лишь в 2015-м. Похоже, участники рынка вчера просто капитулировали перед "медведями" на рынке, отбросив Brent ниже $65 за баррель. Рубль не смог остаться в стороне. По итогам дня пара USD/RUB поднялась на 28 копеек, до 68,13. EUR/RUB выросла в цене на 65 копеек, до 76,87. Давление на российскую валюту вполне может усилиться и сегодня утром, так как рубль не в полной мере отыграл обвал нефтяных котировок. Стоит сказать, что RUB очень крепко держался за свои позиции на протяжении всего вторника: только к закрытию основной сессии московской биржи USD/RUB поднялась выше уровня начала торгов. Это свидетельствует о том, что рубль в краткосрочной перспективе все же не столь чувствителен к колебаниям Brent, как это было в 2014-м. Это принципиальное отличие от ситуации четырехлетней давности, когда корреляция рубля и нефти была практически стопроцентной. Бюджетное правило Минфина - одна из причин снижения этой зависимости. Однако в долгосрочной перспективе нефть будет подтачивать приток валютной выручки экспортеров, что станет причиной подавления деловой активности в стране. Кроме того, ослабление позиций Brent увеличивает шансы на повышения ставок в декабре со стороны Резервной Системы. Тормозящий эффект, который ужесточение политики оказывает на экономику, обычно проявляется через 3-6 месяцев после реализации перемен. В нашем случае это может совпасть с повышением НДС и затуханием цикла кредитного потребительского бума. Вряд ли краткосрочные перспективы нефти безоблачны. Падение в фазу "медвежьего" рынка очень часто оборачивается затяжными распродажами. Вполне вероятно, что "маржин-колы" по нефтяным контрактам будут давить на котировки в ближайшие дни. Рублю, на наш взгляд, также не избежать импульсивного ослабления в ближайшее время. Доллару вполне по силам подняться к 70 уже в ближайшую пару недель, хотя на данный момент нет причин ожидать кардинального обвала котировок российской валюты в область выше 75 за USD, и уж тем более, говорить о 80", - комментирует ситуацию ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич.