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14 ноября 2018 года 09:47
Рублю не избежать импульсивного ослабления в ближайшее время - FxPro
"Нефть пережила обвал на 5,7%, что стало самым резким снижением с июля месяца. Но если посмотреть на ситуацию в целом, то последний раз подобные настойчивые распродажи мы видели лишь в 2015-м. Похоже, участники рынка вчера просто капитулировали перед "медведями" на рынке, отбросив Brent ниже $65 за баррель. Рубль не смог остаться в стороне. По итогам дня пара USD/RUB поднялась на 28 копеек, до 68,13. EUR/RUB выросла в цене на 65 копеек, до 76,87. Давление на российскую валюту вполне может усилиться и сегодня утром, так как рубль не в полной мере отыграл обвал нефтяных котировок. Стоит сказать, что RUB очень крепко держался за свои позиции на протяжении всего вторника: только к закрытию основной сессии московской биржи USD/RUB поднялась выше уровня начала торгов. Это свидетельствует о том, что рубль в краткосрочной перспективе все же не столь чувствителен к колебаниям Brent, как это было в 2014-м. Это принципиальное отличие от ситуации четырехлетней давности, когда корреляция рубля и нефти была практически стопроцентной. Бюджетное правило Минфина - одна из причин снижения этой зависимости. Однако в долгосрочной перспективе нефть будет подтачивать приток валютной выручки экспортеров, что станет причиной подавления деловой активности в стране. Кроме того, ослабление позиций Brent увеличивает шансы на повышения ставок в декабре со стороны Резервной Системы. Тормозящий эффект, который ужесточение политики оказывает на экономику, обычно проявляется через 3-6 месяцев после реализации перемен. В нашем случае это может совпасть с повышением НДС и затуханием цикла кредитного потребительского бума. Вряд ли краткосрочные перспективы нефти безоблачны. Падение в фазу "медвежьего" рынка очень часто оборачивается затяжными распродажами. Вполне вероятно, что "маржин-колы" по нефтяным контрактам будут давить на котировки в ближайшие дни. Рублю, на наш взгляд, также не избежать импульсивного ослабления в ближайшее время. Доллару вполне по силам подняться к 70 уже в ближайшую пару недель, хотя на данный момент нет причин ожидать кардинального обвала котировок российской валюты в область выше 75 за USD, и уж тем более, говорить о 80", - комментирует ситуацию ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич.
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14 ноября 2018 года 12:25
"Согласно индикатору RSI 14 дней, уровень перепроданности нефти марки Brent находится на уровне, когда нефть торговалась около $30/баррель после снижения 11 сессий подряд. Следовательно, мы ждем отскока от текущих уровней до $75/баррель на фоне новых договоренностей между США и Китаем в конце... читать дальше
.14 ноября 2018 года 12:14
"Рынок нефти пережил “черный вторник”, - считают аналитики "Нордеа Банка". - Контракты Brent накануне снизились более чем на 7%, WTI в свою очередь подешевела почти на 8%, что стало самым сильным движением в февраля 2015г. Триггером для распродаж выступил ежемесячный отчет ОПЕК. Картель в... читать дальше
.14 ноября 2018 года 11:55
"Предсказуемая тема дня - обвал нефти. Когда в начале ноября нефть превышала 85 долл./барр., мы с достаточной уверенностью говорили, что на рынке эйфория, а впереди глубокая коррекция, - комментирует ситуацию на рынке нефти эксперт ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрей Хохрин. - Уверенности хватило... читать дальше
.14 ноября 2018 года 11:29
"Важным драйвером давления на нефтяные котировки в последнем месяце стало возобновление спекуляций вокруг перепроизводства. По прогнозам, рост добычи в будущем году должен превысить увеличение спроса почти вдвое. В этом плане Америка уже сейчас бьет все рекорды, что заставляет ОПЕК прогнозировать... читать дальше
.14 ноября 2018 года 10:49
"На рынке нефти практически полностью ушла премия за иранский сценарий из-за чего наблюдалась распродажа нефтяных фьючерсов. На первый план вышли фундаментальные факторы. Рост коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов и укрепление доллара оказывают давление на цены. Предотвратить дальнейший рост... читать дальше
.14 ноября 2018 года 10:29
"Главным событием вчерашнего дня стал обвал нефтяных цен, которые во вторник вечером опускались ниже отметки 65 долларов за баррель. Весомых причин такого падения в общем-то не было - небольшое снижение ОПЕК прогноза спроса на нефть и твит Трампа о высоких ценах на нефть таковыми не являются. По... читать дальше
.14 ноября 2018 года 09:32
Dow Jones Industrial Average и Standard & Poor's 500, снизились по итогам торгов во вторник, Nasdaq завершил сессию практически с нулевыми изменениями. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона изменяются разнонаправленно в среду. Цены на нефть продолжают снижаться в среду. читать дальше
.13 ноября 2018 года 17:42
"Доллар США продолжает рваться вверх, хотя в основном относительно европейских валют, так как пара USD/CNY застряла на месте в ожидании встречи Си Цзиньпна и Дональда Трампа в конце этого месяца, - отмечает главный валютный стратег Saxo Bank Джон Харди. - Китай вроде бы протягивает оливковую... читать дальше
.13 ноября 2018 года 16:54
"Начало недели выдалось непростым для нефтяного рынка. Котировки "черного золота", "нырнувшие" 9 ноября ниже $70 на фоне спекуляций на тему ликвидации ОПЕК, продолжили испытывать давление и сделали еще один шаг назад, к минимумам апреля. Эмоциональный вклад в наблюдаемое во вторник снижение внес... читать дальше
.13 ноября 2018 года 16:26
Если цена Brent обоснуется под отметкой $69, "медведи" смогут продавить котировки к уровню $65 - ИК "ФИНАМ"
"Во вторник цены на нефть продолжают снижение, пытаясь "нащупать" поддержку в диапазоне $68-69 по эталонному сорту Brent. Продолжению "межвежьих" настроений послужили распродажи на заокеанских биржах и очередной твит Трампа, в котором американский президент выразил свое недовольство ценами на... читать дальше
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