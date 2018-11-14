В среду ожидаем резко негативного старта торгов акциями - Инвестиционная палата

"Ключевым негативным событием для российского фондового рынка в преддверии открытия торгов среды станет продолжающееся падение цен на энергоносители. Мы ожидаем резко негативного старта торгов, в первую очередь, за счет нефтегазового и банковского секторов. Ближайшие уровни поддержки по индексу МосБиржи, на наш взгляд, расположены на 2350 и 2300 пунктах, по индексу РТС - на 1087 и 1047 пунктах", - указывает аналитик Инвестиционной палаты Александр Крылов.