Ожидаем открытия индекса МосБиржи с разрывом вниз порядка 0,5% - ИК "Алго Капитал"

"Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с разрывом вниз порядка 0,5%, в диапазоне 2360-2365 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2350, 2340 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2380, 2390 пунктов. В первые минуты торгов индекс МосБиржи отыграет сильное вечернее ухудшение настроений на нефтяном рынке. Позднее не исключено его дальнейшее сползание к ближайшей значимой поддержке, расположенной на уровне 2350 пунктов", - прогнозирует старший риск-менеджер ИК "Алго Капитал" Виталий Манжос.