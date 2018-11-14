Базовым сценарием на сегодня считаем продолжение снижения в район 2350 пунктов по индексу МосБиржи - Промсвязьбанк

"Внешний фон остается не самым благоприятным для индекса МосБиржи, за счет этого базовым сценарием на сегодня считаем продолжение снижения в район 2350 пунктов. При этом по мере стабилизации внешнего фона российский рынок постепенно накапливает потенциал для заметного восстановления. С точки зрения спекулятивной составляющей, покупка широкого спектра бумаг при значениях индекса ниже или вблизи 2350 пунктов с горизонтом в несколько недель начинает смотреться привлекательно", - указывает специалист Промсвязьбанка Михаил Поддубский.