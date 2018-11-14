Восстановление спроса в российском секторе "голубых фишек" выглядит маловероятным - ИФ "Олма"

"Пока на рынке энергоносителей сохраняется повышенная волатильность, восстановление спроса в российском секторе "голубых фишек" выглядит маловероятным. Впрочем, данные технического анализа не исключают возможности поддержки вблизи уровня 1100 пунктов по индексу РТС. На валютном рынке в начале торгов вероятно продолжение попыток закрепления выше уровня 68 по паре доллар-рубль - резкое снижение цен на нефть оказывает давление на курс рубля", - полагает ведущий аналитик ИФ "Олма" Антон Старцев.