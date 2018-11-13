Вероятным выглядит дальнейшее отступление индекса ММВБ к поддержке на уровне 2350 пунктов - Промсвязьбанк

"Во вторник российский фондовый рынок продолжил отступление. Основным негативным фактором для наших бумаг стала динамика рынка энергоносителей, где нефть марки Brent опустилась ниже 69 долларов за баррель. Поддержку же нашим активам мог оказать коррекционный рост внешних фондовых площадок. Так, в Европе к вечеру основные индексы прибавляли до 0,5%, а в США после первых тридцати минут торгов индексы Dow Jones и S&P500 подтянулись на 0,02% и 0,4%. Однако этого не хватило. На таком внешнем фоне к 18.00 мск. индекс МосБиржи снизился на 0,2%, отступив до 2388 пунктов, индекс РТС потерял 0,4%, до 1110 пункта. Аутсайдерами торгов выступали бумаги Лукойла и Роснефти, потерявшие более 3%. Лучше рынка торговались Новатэк и НЛМК, рост которых составил 3,1% и 2,3% соответственно. Отметим, что многие инвесторы ожидали, что после встречи мониторингового комитета ОПЕК+ в выходные нефть получит поддержку, однако отсутствие конкретных рекомендаций по снижению добычи добавило сил "медведям". В результате нефть марки Brent закрепилась ниже важного уровня - 70 долларов за баррель, что может стать техническим фактором к усилению продаж. Что же касается индекса МосБиржи, то вероятным выглядит дальнейшее его отступление к поддержке на уровне 2350 пунктов. При этом среднесрочно продолжаем считать текущие уровни по российским бумагам сравнительно интересными",- отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.