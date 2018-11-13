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13 ноября 2018 года 18:29
Бегство валютного капитала из РФ говорит о том, что в стране нет ярко выраженного дефицита валютной ликвидности - Dukascopy Bank SA
Чистый отток капитала из РФ в январе-октябре вырос в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 42,2 млрд долл., пишет ПРАЙМ со ссылкой на предварительные данные Банка России. Сальдо финансовых операций частного сектора с нерезидентами, предварительно, составило 42,2 млрд долл. США (14 млрд. долл. США в январе-октябре 2017 года) и было сформировано примерно в равной пропорции операциями банков по погашению внешних обязательств и прочих секторов по приобретению финансовых активов за рубежом, - говорится в материалах. В конце октября регулятор повысил прогноз чистого оттока капитала из РФ по итогам 2018 года до 66 млрд долл. с прежних 55 млрд, понизив при этом ожидания чистого оттока в 2019 году - до 25 млрд долл. с 27 млрд. Тогда же ЦБ понизил прогноз чистого оттока капитала из РФ в 2020 году до 15 млрд долл. с 18 млрд, а в 2021 году - до 14 млрд долл. с прежних 18 млрд. "Полагаю, пугаться этих цифр не стоит - в конце концов, отток капитала, в частности портфельного, совершенно не говорит о снижении объема денежной массы в стране, - комментирует руководитель управления торговых стратегий Dukascopy Bank SA Даниил Егоров. - Более того, 42,2 миллиарда долларов оттока капитала - это совсем немного. В том же 2006 году отток капитала в 80 млрд считался огромным успехом. В росте оттока капитала, как нам кажется, больше хорошего, чем плохого. Бегство капитала - в первую очередь валютного - говорит о том, что хотя бы в стране нет ярко выраженного дефицита валютной ликвидности. Кроме того, природа оттока, обозначенная ЦБ как операции частного сектора, говорит в пользу роста прямых инвестиций из России. Как правило, это предшествует резкому притоку капитала в Россию, что может быть вызвано целым рядом макроэкономических факторов, от снижения геополитической напряженности до улучшения показателей по росту ВВП, безработицы и стабилизации курса национальной валюты. В краткосрочной перспективе рост оттока капитала может негативно сказаться на курсе рубля, однако в течение ближайшего месяца, при отсутствии негативных изменений другого характера, он должен вернуться к значениям в 65-66 рублей за доллар".
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