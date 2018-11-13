На рынок нефти возвращается неопределенность - БКС

"Начало недели выдалось непростым для нефтяного рынка. Котировки "черного золота", "нырнувшие" 9 ноября ниже $70 на фоне спекуляций на тему ликвидации ОПЕК, продолжили испытывать давление и сделали еще один шаг назад, к минимумам апреля. Эмоциональный вклад в наблюдаемое во вторник снижение внес твит Дональда Трампа. Президент США в своем сообщении настоятельно просит участников ОПЕК не прекращать добычу сырья в 2019 году и подчеркивает, что цены на сырье должны быть значительно ниже. Это стало своего рода ответом на прозвучавшее на днях заявление представителей Саудовской Аравии о планах уменьшить добычу и уже в этом году снизить поставки. Фундаментальное давление на стоимость сырья обеспечило ралли индекса доллара DXY, который накануне достиг 17-месячного максимума на уровне 97,4 пункта. Поддержку американской валюте оказали данные по промышленной инфляции за октябрь, которая превысила ожидания рынка. Кроме того, на минувшей неделе Федрезерв США указал, что с учетом сильной экономической статистики считает возможным повышение процентной ставки в декабре 2018 и в начале 2019 года. По последним данным EIA, добыча нефти в США достигла рекордных 11,6 млн баррелей в сутки. Такая динамика вызывает опасения с учетом того, что ОПЕК, МВФ, МЭА понизили прогнозы роста мирового спроса на нефть в 2019 году. Повышенная чувствительность к вербальным интервенциям говорит о растущей неопределенности ожиданий участников рынка в отношении будущего баланса спроса и предложения. В перспективе ближайшей недели ожидаем движения цен в диапазоне $67,5-69,5", - отмечает главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович.