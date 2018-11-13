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13 ноября 2018 года 16:54
На рынок нефти возвращается неопределенность - БКС
"Начало недели выдалось непростым для нефтяного рынка. Котировки "черного золота", "нырнувшие" 9 ноября ниже $70 на фоне спекуляций на тему ликвидации ОПЕК, продолжили испытывать давление и сделали еще один шаг назад, к минимумам апреля. Эмоциональный вклад в наблюдаемое во вторник снижение внес твит Дональда Трампа. Президент США в своем сообщении настоятельно просит участников ОПЕК не прекращать добычу сырья в 2019 году и подчеркивает, что цены на сырье должны быть значительно ниже. Это стало своего рода ответом на прозвучавшее на днях заявление представителей Саудовской Аравии о планах уменьшить добычу и уже в этом году снизить поставки. Фундаментальное давление на стоимость сырья обеспечило ралли индекса доллара DXY, который накануне достиг 17-месячного максимума на уровне 97,4 пункта. Поддержку американской валюте оказали данные по промышленной инфляции за октябрь, которая превысила ожидания рынка. Кроме того, на минувшей неделе Федрезерв США указал, что с учетом сильной экономической статистики считает возможным повышение процентной ставки в декабре 2018 и в начале 2019 года. По последним данным EIA, добыча нефти в США достигла рекордных 11,6 млн баррелей в сутки. Такая динамика вызывает опасения с учетом того, что ОПЕК, МВФ, МЭА понизили прогнозы роста мирового спроса на нефть в 2019 году. Повышенная чувствительность к вербальным интервенциям говорит о растущей неопределенности ожиданий участников рынка в отношении будущего баланса спроса и предложения. В перспективе ближайшей недели ожидаем движения цен в диапазоне $67,5-69,5", - отмечает главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович.
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13 ноября 2018 года 17:42
"Доллар США продолжает рваться вверх, хотя в основном относительно европейских валют, так как пара USD/CNY застряла на месте в ожидании встречи Си Цзиньпна и Дональда Трампа в конце этого месяца, - отмечает главный валютный стратег Saxo Bank Джон Харди. - Китай вроде бы протягивает оливковую... читать дальше
.13 ноября 2018 года 16:26
Если цена Brent обоснуется под отметкой $69, "медведи" смогут продавить котировки к уровню $65 - ИК "ФИНАМ"
"Во вторник цены на нефть продолжают снижение, пытаясь "нащупать" поддержку в диапазоне $68-69 по эталонному сорту Brent. Продолжению "межвежьих" настроений послужили распродажи на заокеанских биржах и очередной твит Трампа, в котором американский президент выразил свое недовольство ценами на... читать дальше
.13 ноября 2018 года 14:44
В зимний период рынок природного газа, как правило, подвержен резким скачкам цен, однако ралли последних нескольких дней оказалось необычно сильным, указывает глава исследований сырьевых рынков Julius Baer Норберт Рюкер. Прогноз холодной погоды в большей части Северной Америки вызвал стремительное... читать дальше
.13 ноября 2018 года 14:15
Во вторник быки по доллару умерили пыл, что позволило большинству валют выдохнуть после агрессивного падения накануне. Фунт не стал исключением, карабкаясь от минимумов под отметкой 1.2826, отмеченных в понедельник, отмечает аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил... читать дальше
.13 ноября 2018 года 11:23
В случае отсутствия признаков возникновения дефицита сырья на рынке нефти давление на цены может усилиться - "Нордеа Банк"
"Нефть дешевеет после того, как Д. Трамп выразил обеспокоенность в отношении планов по сокращению добычи нефти Саудовской Аравией и другими членами ОПЕК. Однако основным фактором давления на наш взгляд выступает возросшая неопределенность на рынке в отношении будущего баланса спроса и предложения.... читать дальше
.13 ноября 2018 года 10:54
На рынке нефти на первый план вышли фундаментальные факторы. Рост коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов в странах ОЭСР и укрепление доллара оказывают давление на цены. Отсутствие ясности относительно сокращения добычи в странах ОПЕК+ в 2019 году и перспективы экспорта из Ирана не позволяет... читать дальше
.13 ноября 2018 года 09:34
Американские фондовые индексы завершили торги в понедельник резким падением. Большинство фондовых индексов стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) опускаются в ходе торгов во вторник. Нефть продолжает дешеветь во вторник. читать дальше
.12 ноября 2018 года 16:49
Закрепление цены над уровнем $71 создаст предпосылки для плавного восстановления котировок Brent к отметке $75 - ИК "ФИНАМ"
"Сегодня цены на нефть растут в пределах 1,5%, пытаясь закрепиться выше $71 по эталонному сорту Brent. Поддержку котировкам "черного золота" оказывает риторика министров энергетики нефтедобывающих стран с прошедшего в минувшее воскресенье заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+.... читать дальше
.12 ноября 2018 года 16:34
"После прошедшего заседания ФРС евро вновь оказался под давлением. В то время как ЕЦБ еще не может четко определиться со сроками повышения процентной ставки, американский регулятор, несмотря на октябрьское падение биржевых площадок, судя по всему, не намерен сворачивать с пути ужесточения... читать дальше
.12 ноября 2018 года 14:27
Впервые с середины прошлого года евро опустился под отметку 1.13 и отметился на 17-месчных минимумах в районе 1.1240, обращает внимание аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко. Теперь под угрозой находится уровень 1.12, который будет пройден, если долларовые... читать дальше
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