MSCI объявит итоги пересмотра индекса MSCI Russia в ночь на 14 ноября, ожидается включение Polymetal и исключение РусГидро

Индексный провайдер MSCI объявит итоги ноябрьского полугодового пересмотра индекса MSCI Russia в ночь на 14 ноября 2018 года по московскому времени.

По оценкам аналитиков, в индекс MSCI Russia в ходе ноябрьского пересмотра могут быть включены в акции Polymetal (MOEX: POLY), а акции "РусГидро" (MOEX: HYDR), скорее всего, будут исключены.

Итоги пересмотра индекса MSCI Russia вступят в силу 3 декабря.

Индексы MSCI носят прикладной характер: многие инвестиционные фонды их "покупают", то есть вкладываются в акции, входящие в структуру индекса, пропорционально весу в нем, а также разрабатывают сложные структурные инструменты на основе индексов. Включение в индекс MSCI гарантирует акциям компаний более высокую ликвидность.