Если цена Brent обоснуется под отметкой $69, "медведи" смогут продавить котировки к уровню $65 - ИК "ФИНАМ"

"Во вторник цены на нефть продолжают снижение, пытаясь "нащупать" поддержку в диапазоне $68-69 по эталонному сорту Brent. Продолжению "межвежьих" настроений послужили распродажи на заокеанских биржах и очередной твит Трампа, в котором американский президент выразил свое недовольство ценами на нефть и призвал ОПЕК не сокращать добычу углеводородов. В настоящий момент ситуация для "быков" перестает быть "томной", и, если цена эталонного сорта Brent обоснуется под отметкой $69, "медведи" смогут продавить котировки к уровню $65. Сегодня игроки будут ждать публикации данных по запасам "черного золота" от Американского института нефти, цифры которых определят направление котировок Brent на старте торгов в среду", - отмечает аналитик ИК "ФИНАМ" Сергей Дроздов.