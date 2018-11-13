Сохраняем прогноз на рост американской валюты против рубля - Аналитика Онлайн

"Снижение нефтяных цен, нервозность на международных финансовых рынках и распродажа госдолга России - все это привело к снижению курса отечественной валюты. Напомним, что ранее мы неоднократно заявляли о необходимости покупать доллар в диапазоне от 65 до 66 рублей. В этом диапазоне котировки держались довольно длительный промежуток времени. Фактически с конца сентября по начало ноября было огромное количество возможностей для покупок. Мы называли целями отметки 67-68, которые, на наш взгляд, должны были быть достигнуты ближе к концу года, но план реализовался гораздо раньше. Однако мы сохраняем прогноз на рост американской валюты против рубля. Вполне вероятно, что в скором времени евро будет расти даже более быстрыми темпами, чем доллар. Причиной может стать разворот в валютной паре евро/доллар на Форекс. Однако эта история, скорее всего, будет реализовываться ближе к концу ноября-началу декабря", - указывает руководитель департамента аналитики компании Аналитика Онлайн Глеб Задоя.