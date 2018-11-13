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13 ноября 2018 года 14:44
Приход холодов провоцирует ралли на рынке природного газа в США - Julius Baer
В зимний период рынок природного газа, как правило, подвержен резким скачкам цен, однако ралли последних нескольких дней оказалось необычно сильным, указывает глава исследований сырьевых рынков Julius Baer Норберт Рюкер. Прогноз холодной погоды в большей части Северной Америки вызвал стремительное повышение котировок: после колебаний у отметки 3 долл. США за миллион британских термальных единиц в течение всего лета, цены поднялись почти до 4 долларов. Рынок вступает в зимний период с необычно низкими объемами запасов газа в хранилищах, так что раннее похолодание вызвало обоснованный рост беспокойства по поводу достаточности предложения. Большой объем добычи в США был компенсирован ростом экспорта СПГ и высоким спросом со стороны электростанций, в том числе потому, что энергетики по экономическим мотивам переключились с угля на "голубое топливо". Высокие цены на газ являются необходимым условием для поддержания большого объема резервов в хранилищах. Они заставят энергетиков вновь перейти на уголь и уменьшат внешний спрос на топливо. "Тем не менее, скорость и амплитуда последнего скачка цен заставляют нас думать, что свой вклад в него внесли спекулятивные деньги, - отмечает Норберт Рюкер. - На фьючерсном рынке наблюдаются завышенные "бычьи" настроения, отражающиеся в большом количестве длинных позиций хедж-фондов. На этом фоне мы понижаем оценку американского рынка природного газа до нейтральной и ожидаем, что неопределенность и, как следствие, волатильность цен будут оставаться на повышенном уровне. Дальнейший рост котировок в краткосрочной перспективе во многом зависит от того, насколько сильно холода опустошат запасы, а цены - сократят спрос. При этом на европейском рынке мы отмечаем вероятность дальнейшего падения котировок, что заставляет нас сохранять короткие позиции в секторе и осторожный взгляд на рынок. В отличие от Северной Америки европейские хранилища газа заполнены, и риски падения предложения практически отсутствуют".
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13 ноября 2018 года 17:42
"Доллар США продолжает рваться вверх, хотя в основном относительно европейских валют, так как пара USD/CNY застряла на месте в ожидании встречи Си Цзиньпна и Дональда Трампа в конце этого месяца, - отмечает главный валютный стратег Saxo Bank Джон Харди. - Китай вроде бы протягивает оливковую... читать дальше
.13 ноября 2018 года 16:54
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.13 ноября 2018 года 16:26
Если цена Brent обоснуется под отметкой $69, "медведи" смогут продавить котировки к уровню $65 - ИК "ФИНАМ"
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.13 ноября 2018 года 14:15
Во вторник быки по доллару умерили пыл, что позволило большинству валют выдохнуть после агрессивного падения накануне. Фунт не стал исключением, карабкаясь от минимумов под отметкой 1.2826, отмеченных в понедельник, отмечает аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил... читать дальше
.13 ноября 2018 года 11:23
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.13 ноября 2018 года 10:54
На рынке нефти на первый план вышли фундаментальные факторы. Рост коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов в странах ОЭСР и укрепление доллара оказывают давление на цены. Отсутствие ясности относительно сокращения добычи в странах ОПЕК+ в 2019 году и перспективы экспорта из Ирана не позволяет... читать дальше
.13 ноября 2018 года 09:34
Американские фондовые индексы завершили торги в понедельник резким падением. Большинство фондовых индексов стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) опускаются в ходе торгов во вторник. Нефть продолжает дешеветь во вторник. читать дальше
.12 ноября 2018 года 16:49
Закрепление цены над уровнем $71 создаст предпосылки для плавного восстановления котировок Brent к отметке $75 - ИК "ФИНАМ"
"Сегодня цены на нефть растут в пределах 1,5%, пытаясь закрепиться выше $71 по эталонному сорту Brent. Поддержку котировкам "черного золота" оказывает риторика министров энергетики нефтедобывающих стран с прошедшего в минувшее воскресенье заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+.... читать дальше
.12 ноября 2018 года 16:34
"После прошедшего заседания ФРС евро вновь оказался под давлением. В то время как ЕЦБ еще не может четко определиться со сроками повышения процентной ставки, американский регулятор, несмотря на октябрьское падение биржевых площадок, судя по всему, не намерен сворачивать с пути ужесточения... читать дальше
.12 ноября 2018 года 14:27
Впервые с середины прошлого года евро опустился под отметку 1.13 и отметился на 17-месчных минимумах в районе 1.1240, обращает внимание аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко. Теперь под угрозой находится уровень 1.12, который будет пройден, если долларовые... читать дальше
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