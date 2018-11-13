На краткосрочную перспективу сохраняет актуальность стратегия продажи фунта на росте - eToro

Во вторник быки по доллару умерили пыл, что позволило большинству валют выдохнуть после агрессивного падения накануне. Фунт не стал исключением, карабкаясь от минимумов под отметкой 1.2826, отмеченных в понедельник, отмечает аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко. Но наблюдаемый отскок не внушает доверия и походит, скорее, на затишье перед новой бурей.

"Реакция стерлинга на данные по рынку труда Британии (а, точнее, ее отсутствие) весьма показательна, - подчеркивает эксперт eToro. - Зарплаты выросли максимальными с третьего квартала 2015 года темпами, а показатель заработков без учета премий оказался самым высоким почти за десять лет. Казалось бы, чем не повод для ралли, тем более что фунт выглядит довольно привлекательным для покупок после недавнего обвала. Но трейдеры подошли к релизу с холодной головой. Игроки не торопятся открывать длинные позиции в силу сохраняющейся неопределенности вокруг Брекзита. Несмотря на то, что чиновники уверяют в достижении договоренностей на 95%, оставшиеся 5%, включающие вопрос ирландской границы, не дают покоя рынкам. Таким образом, угроза выхода без сделки сохраняется, хотя и снизилась за последнее время".

Все это, по мнению Михаила Мащенко, говорит о том, что фунт и далее будет игнорировать любые позитивные сигналы до тех пор, пока Лондон и Брюссель не создадут условия для заключения полноценного соглашения. И трейдеры не станут закладывать в цену более раннее повышение ставки Банком Англии, ссылаясь на пресловутую неопределенность, окутавшую болезненный "бракоразводный процесс".

"Таким образом, на краткосрочную перспективу сохраняет актуальность стратегия продажи фунта на росте, особенно в контексте сильного доллара, который получает подпитку в условиях нежелания инвесторов рисковать", - заключает аналитик eToro.