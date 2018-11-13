В ожидании макроэкономических данных из Китая индекс Мосбиржи будет консолидироваться в районе 2380 пунктов - Dukascopy Bank SA

"В первой половине сегодняшнего дня российские индексы акций опустились вслед за акциями нефтегазовых компаний. Так, индекс Мосбиржи потерял с начала дня 0,5% и достиг отметки 2380 пунктов. Котировки акций нефтегазовых компаний, которые оказывают основное давление на индекс, снизились вслед за ценами на нефть в среднем на 0,5%. Все дело в том, что на фоне критики Дональда Трампа планов ОПЕК по сокращению добычи баррель марки Brent за последние сутки подешевел на 2,7%, опустившись вновь ниже $70. В то же время в Европе во вторник растут бумаги сырьевых компаний на сообщениях СМИ о том, что вице-премьер КНР посетит США для подготовки встречи лидеров двух стран на саммите G20 в конце текущего месяца. По факту это означает, что вероятность выработки согласованной позиции по новым торговым договоренностям между штатами и Поднебесной, увеличивается. На этом позитивном фоне европейские индексы акций на текущий момент поднялись в среднем на 0,5%. Что второй половины дня, то мы ожидаем консолидации индекса Мосбиржи у отметки 2380 пунктов. Инвесторы будут находиться в ожидании выхода данных по промышленному производству и розничным продажам в Китае за прошлый месяц", - отмечает руководитель управления торговых стратегий Dukascopy Bank SA Даниил Егоров.