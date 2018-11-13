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13 ноября 2018 года 13:02
В ожидании макроэкономических данных из Китая индекс Мосбиржи будет консолидироваться в районе 2380 пунктов - Dukascopy Bank SA
"В первой половине сегодняшнего дня российские индексы акций опустились вслед за акциями нефтегазовых компаний. Так, индекс Мосбиржи потерял с начала дня 0,5% и достиг отметки 2380 пунктов. Котировки акций нефтегазовых компаний, которые оказывают основное давление на индекс, снизились вслед за ценами на нефть в среднем на 0,5%. Все дело в том, что на фоне критики Дональда Трампа планов ОПЕК по сокращению добычи баррель марки Brent за последние сутки подешевел на 2,7%, опустившись вновь ниже $70. В то же время в Европе во вторник растут бумаги сырьевых компаний на сообщениях СМИ о том, что вице-премьер КНР посетит США для подготовки встречи лидеров двух стран на саммите G20 в конце текущего месяца. По факту это означает, что вероятность выработки согласованной позиции по новым торговым договоренностям между штатами и Поднебесной, увеличивается. На этом позитивном фоне европейские индексы акций на текущий момент поднялись в среднем на 0,5%. Что второй половины дня, то мы ожидаем консолидации индекса Мосбиржи у отметки 2380 пунктов. Инвесторы будут находиться в ожидании выхода данных по промышленному производству и розничным продажам в Китае за прошлый месяц", - отмечает руководитель управления торговых стратегий Dukascopy Bank SA Даниил Егоров.
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13 ноября 2018 года 17:42
"Доллар США продолжает рваться вверх, хотя в основном относительно европейских валют, так как пара USD/CNY застряла на месте в ожидании встречи Си Цзиньпна и Дональда Трампа в конце этого месяца, - отмечает главный валютный стратег Saxo Bank Джон Харди. - Китай вроде бы протягивает оливковую... читать дальше
.13 ноября 2018 года 16:54
"Начало недели выдалось непростым для нефтяного рынка. Котировки "черного золота", "нырнувшие" 9 ноября ниже $70 на фоне спекуляций на тему ликвидации ОПЕК, продолжили испытывать давление и сделали еще один шаг назад, к минимумам апреля. Эмоциональный вклад в наблюдаемое во вторник снижение внес... читать дальше
.13 ноября 2018 года 16:26
Если цена Brent обоснуется под отметкой $69, "медведи" смогут продавить котировки к уровню $65 - ИК "ФИНАМ"
"Во вторник цены на нефть продолжают снижение, пытаясь "нащупать" поддержку в диапазоне $68-69 по эталонному сорту Brent. Продолжению "межвежьих" настроений послужили распродажи на заокеанских биржах и очередной твит Трампа, в котором американский президент выразил свое недовольство ценами на... читать дальше
.13 ноября 2018 года 14:44
В зимний период рынок природного газа, как правило, подвержен резким скачкам цен, однако ралли последних нескольких дней оказалось необычно сильным, указывает глава исследований сырьевых рынков Julius Baer Норберт Рюкер. Прогноз холодной погоды в большей части Северной Америки вызвал стремительное... читать дальше
.13 ноября 2018 года 14:15
Во вторник быки по доллару умерили пыл, что позволило большинству валют выдохнуть после агрессивного падения накануне. Фунт не стал исключением, карабкаясь от минимумов под отметкой 1.2826, отмеченных в понедельник, отмечает аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил... читать дальше
.13 ноября 2018 года 11:23
В случае отсутствия признаков возникновения дефицита сырья на рынке нефти давление на цены может усилиться - "Нордеа Банк"
"Нефть дешевеет после того, как Д. Трамп выразил обеспокоенность в отношении планов по сокращению добычи нефти Саудовской Аравией и другими членами ОПЕК. Однако основным фактором давления на наш взгляд выступает возросшая неопределенность на рынке в отношении будущего баланса спроса и предложения.... читать дальше
.13 ноября 2018 года 10:54
На рынке нефти на первый план вышли фундаментальные факторы. Рост коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов в странах ОЭСР и укрепление доллара оказывают давление на цены. Отсутствие ясности относительно сокращения добычи в странах ОПЕК+ в 2019 году и перспективы экспорта из Ирана не позволяет... читать дальше
.13 ноября 2018 года 09:34
Американские фондовые индексы завершили торги в понедельник резким падением. Большинство фондовых индексов стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) опускаются в ходе торгов во вторник. Нефть продолжает дешеветь во вторник. читать дальше
.12 ноября 2018 года 16:49
Закрепление цены над уровнем $71 создаст предпосылки для плавного восстановления котировок Brent к отметке $75 - ИК "ФИНАМ"
"Сегодня цены на нефть растут в пределах 1,5%, пытаясь закрепиться выше $71 по эталонному сорту Brent. Поддержку котировкам "черного золота" оказывает риторика министров энергетики нефтедобывающих стран с прошедшего в минувшее воскресенье заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+.... читать дальше
.12 ноября 2018 года 16:34
"После прошедшего заседания ФРС евро вновь оказался под давлением. В то время как ЕЦБ еще не может четко определиться со сроками повышения процентной ставки, американский регулятор, несмотря на октябрьское падение биржевых площадок, судя по всему, не намерен сворачивать с пути ужесточения... читать дальше
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