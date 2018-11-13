Газпромбанк снизил рейтинг акций ВТБ до "держать" и оценку на 20%

Газпромбанк (MOEX: GZPR) понизил прогнозную стоимость акций ВТБ (MOEX: VTBR) с 0,08 рубля до 0,064 рубля за штуку, следует из материалов Газпромбанка.

Кроме того, рекомендация для этих бумаг была понижена с "покупать" до "держать".

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций ВТБ, основанный на оценках аналитиков 7 инвестиционных банков, составляет 0,05 рубля за штуку, консенсус-рекомендация - "держать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка 0,04 рубля за штуку.