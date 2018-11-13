Единственным фактором поддержки рубля в ближайшее время может выступить фактор налоговых платежей - "Нордеа Банк"

"Рубль предпринимает попытки сдержанного роста на старте торгов вторника, однако общий негативный внешний фон не позволит российской валюте развить успех. Аппетит к рисковым активам остается подавленным на фоне укрепления доллара США до 1.5-летних максимумов. Кроме того, давление на российские активы продолжают оказывать возросшие санкционные риски и продолжающаяся коррекция на нефтяном рынке. Накануне Госдеп США после прошедших в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках выборов сообщил, что продолжит применять украинский пакет санкций против РФ. На этом фоне 5-летний кредитный дефолтный своп (CDS), оценивающий российскужю страновую риск-премию, продолжил рост и достиг 158 пунктов. Единственным фактором поддержки рубля в ближайшее время может выступить фактор налоговых платежей, которые стартуют на текущей неделе (15 ноября – уплата страховых взносов). Ориентирами по паре USDRUB выступят отметки 67-68. В паре с единой европейской валютой рубль будет чувствовать себя более комфортно, учитывая сохраняющиеся вызовы для евро", - комментируют ситуацию на валютном рынке аналитики "Нордеа Банка".