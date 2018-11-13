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13 ноября 2018 года 13:29
Рубль не получит дополнительного преимущества от изъятия ликвидности - ИК "Велес Капитал"
К утру вторника цены на нефть вновь оказались ниже 70 долл. за баррель марки Brent, однако существенного изменения сил на внутреннем валютном рынке после открытия не последовало, отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко. На большинстве площадок развивающихся рынков доллар корректировался после существенного укрепления накануне, что позволяло рублю игнорировать ослабление цены на нефть. Так, пара доллар/рубль открылась вблизи вчерашнего закрытия, однако к концу первого часа торгов теряла в стоимости более 20 коп., опускаясь ниже 67,6 руб. На внутреннем рынке Банк России во вторник заметно расширил объем лимита на недельном депозитном аукционе (по сравнению с объемом средств, размещенных неделей ранее), несмотря на то, что индикативная ставка MosPrime o/n держится выше ключевой ставки регулятора уже четыре дня подряд. ЦБ предложил банкам к размещению 2,08 трлн руб. против 1,6 трлн руб., размещенных неделей ранее. Несмотря на несколько повышенные ставки МБК, общая ситуация с рублевой ликвидностью сохраняется, по мнению специалиста компании, благоприятной: остатки банков на корсчетах в ЦБ к утру вторника составили комфортные 2,5 трлн руб., задолженность по кредитам под нерыночные активы и поручительства сократилась с конца октября уже вдвое, а аукционы РЕПО с Федеральным казначейством по-прежнему пользуются низким спросом. Не исключено, что сегодня банки воспользуются депозитным лимитом ЦБ в полной мере и соответственно увеличат рублевую позицию на депозитах почти на 0,5 трлн руб. Тем не менее, данные средства вернутся обратно в систему практически за неделю до проведения основных налоговых платежей, поэтому рубль не получит дополнительного преимущества от изъятия ликвидности, уверен эксперрт ИК. "Несмотря на некоторую коррекцию доллара на внешних площадках, к окончанию первой половины дня во вторник индекс USD достаточно уверенно держался в районе 97,5 пунктов за счет укрепления к японской иене в корзине валют, - обращает внимание Юрий Кравченко. - Сегодня вечером ожидается ряд выступлений членов FOMC, которые в очередной раз могут укрепить ожидания инвесторов в отношении дальнейшего повышения ставки ФРС (повышение в декабре и три повышения в 2019 г.). С учетом крайне позитивной реакции доллара на итоги недавнего заседания ФРС (которое хоть и подтвердило уверенность рынков в цикле дальнейшего повышения ставки в США, однако по сути не преподнесло никакой новой информации) не исключено, что очередные высказывания в поддержку текущего курса американского регулятора могут подтолкнуть индекс американской валюты в сторону 98 пунктов, где последний раз индекс USD торговался в мае 2017 г. В этом случае на внутреннем рынке доллар предпримет новые попытки для закрепления выше 68 руб. даже без усиления санкционной риторики. В то же время разрешение бюджетных разногласий Италии в еврозоне могло бы стать локальным драйвером для евро и скорректировать позиции доллара относительно корзины основных валют".
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13 ноября 2018 года 17:42
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.13 ноября 2018 года 16:26
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.13 ноября 2018 года 14:44
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.13 ноября 2018 года 14:15
Во вторник быки по доллару умерили пыл, что позволило большинству валют выдохнуть после агрессивного падения накануне. Фунт не стал исключением, карабкаясь от минимумов под отметкой 1.2826, отмеченных в понедельник, отмечает аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил... читать дальше
.13 ноября 2018 года 11:23
В случае отсутствия признаков возникновения дефицита сырья на рынке нефти давление на цены может усилиться - "Нордеа Банк"
"Нефть дешевеет после того, как Д. Трамп выразил обеспокоенность в отношении планов по сокращению добычи нефти Саудовской Аравией и другими членами ОПЕК. Однако основным фактором давления на наш взгляд выступает возросшая неопределенность на рынке в отношении будущего баланса спроса и предложения.... читать дальше
.13 ноября 2018 года 10:54
На рынке нефти на первый план вышли фундаментальные факторы. Рост коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов в странах ОЭСР и укрепление доллара оказывают давление на цены. Отсутствие ясности относительно сокращения добычи в странах ОПЕК+ в 2019 году и перспективы экспорта из Ирана не позволяет... читать дальше
.13 ноября 2018 года 09:34
Американские фондовые индексы завершили торги в понедельник резким падением. Большинство фондовых индексов стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) опускаются в ходе торгов во вторник. Нефть продолжает дешеветь во вторник. читать дальше
.12 ноября 2018 года 16:49
Закрепление цены над уровнем $71 создаст предпосылки для плавного восстановления котировок Brent к отметке $75 - ИК "ФИНАМ"
"Сегодня цены на нефть растут в пределах 1,5%, пытаясь закрепиться выше $71 по эталонному сорту Brent. Поддержку котировкам "черного золота" оказывает риторика министров энергетики нефтедобывающих стран с прошедшего в минувшее воскресенье заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+.... читать дальше
.12 ноября 2018 года 16:34
"После прошедшего заседания ФРС евро вновь оказался под давлением. В то время как ЕЦБ еще не может четко определиться со сроками повышения процентной ставки, американский регулятор, несмотря на октябрьское падение биржевых площадок, судя по всему, не намерен сворачивать с пути ужесточения... читать дальше
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