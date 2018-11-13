Рубль не получит дополнительного преимущества от изъятия ликвидности - ИК "Велес Капитал"

К утру вторника цены на нефть вновь оказались ниже 70 долл. за баррель марки Brent, однако существенного изменения сил на внутреннем валютном рынке после открытия не последовало, отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко. На большинстве площадок развивающихся рынков доллар корректировался после существенного укрепления накануне, что позволяло рублю игнорировать ослабление цены на нефть. Так, пара доллар/рубль открылась вблизи вчерашнего закрытия, однако к концу первого часа торгов теряла в стоимости более 20 коп., опускаясь ниже 67,6 руб.

На внутреннем рынке Банк России во вторник заметно расширил объем лимита на недельном депозитном аукционе (по сравнению с объемом средств, размещенных неделей ранее), несмотря на то, что индикативная ставка MosPrime o/n держится выше ключевой ставки регулятора уже четыре дня подряд. ЦБ предложил банкам к размещению 2,08 трлн руб. против 1,6 трлн руб., размещенных неделей ранее. Несмотря на несколько повышенные ставки МБК, общая ситуация с рублевой ликвидностью сохраняется, по мнению специалиста компании, благоприятной: остатки банков на корсчетах в ЦБ к утру вторника составили комфортные 2,5 трлн руб., задолженность по кредитам под нерыночные активы и поручительства сократилась с конца октября уже вдвое, а аукционы РЕПО с Федеральным казначейством по-прежнему пользуются низким спросом. Не исключено, что сегодня банки воспользуются депозитным лимитом ЦБ в полной мере и соответственно увеличат рублевую позицию на депозитах почти на 0,5 трлн руб. Тем не менее, данные средства вернутся обратно в систему практически за неделю до проведения основных налоговых платежей, поэтому рубль не получит дополнительного преимущества от изъятия ликвидности, уверен эксперрт ИК.

"Несмотря на некоторую коррекцию доллара на внешних площадках, к окончанию первой половины дня во вторник индекс USD достаточно уверенно держался в районе 97,5 пунктов за счет укрепления к японской иене в корзине валют, - обращает внимание Юрий Кравченко. - Сегодня вечером ожидается ряд выступлений членов FOMC, которые в очередной раз могут укрепить ожидания инвесторов в отношении дальнейшего повышения ставки ФРС (повышение в декабре и три повышения в 2019 г.). С учетом крайне позитивной реакции доллара на итоги недавнего заседания ФРС (которое хоть и подтвердило уверенность рынков в цикле дальнейшего повышения ставки в США, однако по сути не преподнесло никакой новой информации) не исключено, что очередные высказывания в поддержку текущего курса американского регулятора могут подтолкнуть индекс американской валюты в сторону 98 пунктов, где последний раз индекс USD торговался в мае 2017 г. В этом случае на внутреннем рынке доллар предпримет новые попытки для закрепления выше 68 руб. даже без усиления санкционной риторики. В то же время разрешение бюджетных разногласий Италии в еврозоне могло бы стать локальным драйвером для евро и скорректировать позиции доллара относительно корзины основных валют".