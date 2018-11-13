Внутренние факторы поддержки рублевого рынка облигаций остаются слабыми - Промсвязьбанк

"Внутренние факторы поддержки рублевого рынка облигаций остаются слабыми и пока не могут компенсировать ухудшение конъюнктуры внешних рынков. Сообщения Минфина РФ о готовности проводить размещение нового госдолга при любой конъюнктуре и комментарий Э. Набиуллиной о том, что небольшие повышения ставок помогают стабилизировать рынок, лишь усилили опасения инвесторов относительно возможности дальнейшего роста доходности ОФЗ. "Медвежьи" настроения продолжают преобладать на рынке рублевых облигаций. Поддерживающим фактором на текущей неделе могут выступить сокращение предложения ОФЗ на аукционе в среду или его отмена, а также восстановление цен на нефть после заседания ОПЕК", - отмечает аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин.