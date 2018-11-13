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Главная / Аналитикам / Аналитика / Внутренние факторы поддержки рублевого рынка облигаций остаются слабыми - Промсвязьбанк
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13 ноября 2018 года 11:31
Внутренние факторы поддержки рублевого рынка облигаций остаются слабыми - Промсвязьбанк
"Внутренние факторы поддержки рублевого рынка облигаций остаются слабыми и пока не могут компенсировать ухудшение конъюнктуры внешних рынков. Сообщения Минфина РФ о готовности проводить размещение нового госдолга при любой конъюнктуре и комментарий Э. Набиуллиной о том, что небольшие повышения ставок помогают стабилизировать рынок, лишь усилили опасения инвесторов относительно возможности дальнейшего роста доходности ОФЗ. "Медвежьи" настроения продолжают преобладать на рынке рублевых облигаций. Поддерживающим фактором на текущей неделе могут выступить сокращение предложения ОФЗ на аукционе в среду или его отмена, а также восстановление цен на нефть после заседания ОПЕК", - отмечает аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин.
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13 ноября 2018 года 11:23
В случае отсутствия признаков возникновения дефицита сырья на рынке нефти давление на цены может усилиться - "Нордеа Банк"
"Нефть дешевеет после того, как Д. Трамп выразил обеспокоенность в отношении планов по сокращению добычи нефти Саудовской Аравией и другими членами ОПЕК. Однако основным фактором давления на наш взгляд выступает возросшая неопределенность на рынке в отношении будущего баланса спроса и предложения.... читать дальше
.13 ноября 2018 года 10:54
На рынке нефти на первый план вышли фундаментальные факторы. Рост коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов в странах ОЭСР и укрепление доллара оказывают давление на цены. Отсутствие ясности относительно сокращения добычи в странах ОПЕК+ в 2019 году и перспективы экспорта из Ирана не позволяет... читать дальше
.13 ноября 2018 года 09:34
Американские фондовые индексы завершили торги в понедельник резким падением. Большинство фондовых индексов стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) опускаются в ходе торгов во вторник. Нефть продолжает дешеветь во вторник. читать дальше
.12 ноября 2018 года 16:49
Закрепление цены над уровнем $71 создаст предпосылки для плавного восстановления котировок Brent к отметке $75 - ИК "ФИНАМ"
"Сегодня цены на нефть растут в пределах 1,5%, пытаясь закрепиться выше $71 по эталонному сорту Brent. Поддержку котировкам "черного золота" оказывает риторика министров энергетики нефтедобывающих стран с прошедшего в минувшее воскресенье заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+.... читать дальше
.12 ноября 2018 года 16:34
"После прошедшего заседания ФРС евро вновь оказался под давлением. В то время как ЕЦБ еще не может четко определиться со сроками повышения процентной ставки, американский регулятор, несмотря на октябрьское падение биржевых площадок, судя по всему, не намерен сворачивать с пути ужесточения... читать дальше
.12 ноября 2018 года 14:27
Впервые с середины прошлого года евро опустился под отметку 1.13 и отметился на 17-месчных минимумах в районе 1.1240, обращает внимание аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко. Теперь под угрозой находится уровень 1.12, который будет пройден, если долларовые... читать дальше
.12 ноября 2018 года 13:54
"Смена направления движения нефтяных котировок может привести к изменению политики в секторе, - полагает глава исследований сырьевых рынков Julius Baer Норберт Рюкер. - В прошедшие выходные Саудовская Аравия объявила о намерении ограничить поставки нефти на мировой рынок в декабре из-за сокращения... читать дальше
.12 ноября 2018 года 12:02
"На текущей неделе основное внимание участников рынка будет обращено на ежемесячные отчеты ОПЕК (вт.) и МЭА (ср.). Рынку предстоит оценить влияние “иранского фактора” на баланс спроса и предложения, с учетом компенсирующих шагов, предпринятых Саудовской Аравией и РФ. В случае отсутствия признаков... читать дальше
.12 ноября 2018 года 11:58
Мы продолжаем считать, что цена на нефть в конце концов установится в диапазоне от 70 до 80 долл. США за баррель - Saxo Bank
Пятую неделю продолжается разгром на рынке сырой нефти, вызываемый ростом предложения со стороны трех крупнейших производителей мира - США, России и Саудовской Аравии - и увеличением запасов в США, указывает глава отдела стратегий Saxo Bank на товарно-сырьевом рынке Оле Хансен. Нефть марки WTI... читать дальше
.12 ноября 2018 года 11:28
"По итогам заседания мониторингового комитета ОПЕК+ в прошлое воскресенье в АбуДаби конкретные рекомендации по сокращению добычи нефти в 2019 году отсутствуют. Вместе с тем, производители отмечают признаки перенасыщения на рынке из-за увеличения предложения, в частности в США. Страны ОПЕК+ будут... читать дальше
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