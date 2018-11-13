В случае отсутствия признаков возникновения дефицита сырья на рынке нефти давление на цены может усилиться - "Нордеа Банк"

"Нефть дешевеет после того, как Д. Трамп выразил обеспокоенность в отношении планов по сокращению добычи нефти Саудовской Аравией и другими членами ОПЕК. Однако основным фактором давления на наш взгляд выступает возросшая неопределенность на рынке в отношении будущего баланса спроса и предложения. Напомним, что по итогам последней встречи мониторингового комитета ОПЕК+ не было принято конкретных решений в отношении будущих шагов участниками соглашения. В то же время накануне на конференции ADIPEC Министр энергетики Саудовской Аравии призвал к сокращению объемов мировой добычи нефти на 1 mbd по сравнению с показателями октября 2018 г. Халид аль-Фалих заявил, что страны-производители нефти продолжат оценивать ситуацию на рынке в преддверии декабрьской встречи ОПЕК и сделают все возможное для поддержания запасов и фундаментальных факторов спроса и предложения в пределах узкого коридора для балансировки рынка. Однако пока данное заявление скорее носит характер вербальных интервенций, направленных на стабилизацию ситуации на рынке. Опасения в отношении разбалансировки рынка на фоне ослабления спроса и устойчивого предложения растут. Сегодня в фокусе рынка ежемесячный отчет ОПЕК. Рынку предстоит оценить влияние “иранского фактора” на баланс спроса и предложения с учетом компенсирующих шагов, предпринятых Саудовской Аравией и РФ. В случае отсутствия признаков возникновения дефицита сырья на рынке давление на цены может усилиться", - отмечают в "Нордеа Банке".