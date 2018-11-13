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Главная / Аналитикам / Аналитика / Котировки Brent вернутся выше 70 долл./баррель - Промсвязьбанк
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13 ноября 2018 года 10:54
Котировки Brent вернутся выше 70 долл./баррель - Промсвязьбанк
На рынке нефти на первый план вышли фундаментальные факторы. Рост коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов в странах ОЭСР и укрепление доллара оказывают давление на цены. Отсутствие ясности относительно сокращения добычи в странах ОПЕК+ в 2019 году и перспективы экспорта из Ирана не позволяет котировкам перейти к росту. Вместе с тем ОПЕК+ с высокой вероятностью пойдет на сокращение добычи в 2019 году, чтобы предотвратить дальнейший рост запасов и поддержать стабильность цен. Санкции в отношении Ирана являются существенным риском, который трейдеры будут учитывать. Котировки Brent вернутся выше 70 долл./баррель, считает аналитик Промсвязьбанка Владимир Лящук.
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13 ноября 2018 года 11:23
В случае отсутствия признаков возникновения дефицита сырья на рынке нефти давление на цены может усилиться - "Нордеа Банк"
"Нефть дешевеет после того, как Д. Трамп выразил обеспокоенность в отношении планов по сокращению добычи нефти Саудовской Аравией и другими членами ОПЕК. Однако основным фактором давления на наш взгляд выступает возросшая неопределенность на рынке в отношении будущего баланса спроса и предложения.... читать дальше
.13 ноября 2018 года 09:34
Американские фондовые индексы завершили торги в понедельник резким падением. Большинство фондовых индексов стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) опускаются в ходе торгов во вторник. Нефть продолжает дешеветь во вторник. читать дальше
.12 ноября 2018 года 16:49
Закрепление цены над уровнем $71 создаст предпосылки для плавного восстановления котировок Brent к отметке $75 - ИК "ФИНАМ"
"Сегодня цены на нефть растут в пределах 1,5%, пытаясь закрепиться выше $71 по эталонному сорту Brent. Поддержку котировкам "черного золота" оказывает риторика министров энергетики нефтедобывающих стран с прошедшего в минувшее воскресенье заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+.... читать дальше
.12 ноября 2018 года 16:34
"После прошедшего заседания ФРС евро вновь оказался под давлением. В то время как ЕЦБ еще не может четко определиться со сроками повышения процентной ставки, американский регулятор, несмотря на октябрьское падение биржевых площадок, судя по всему, не намерен сворачивать с пути ужесточения... читать дальше
.12 ноября 2018 года 14:27
Впервые с середины прошлого года евро опустился под отметку 1.13 и отметился на 17-месчных минимумах в районе 1.1240, обращает внимание аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко. Теперь под угрозой находится уровень 1.12, который будет пройден, если долларовые... читать дальше
.12 ноября 2018 года 13:54
"Смена направления движения нефтяных котировок может привести к изменению политики в секторе, - полагает глава исследований сырьевых рынков Julius Baer Норберт Рюкер. - В прошедшие выходные Саудовская Аравия объявила о намерении ограничить поставки нефти на мировой рынок в декабре из-за сокращения... читать дальше
.12 ноября 2018 года 12:02
"На текущей неделе основное внимание участников рынка будет обращено на ежемесячные отчеты ОПЕК (вт.) и МЭА (ср.). Рынку предстоит оценить влияние “иранского фактора” на баланс спроса и предложения, с учетом компенсирующих шагов, предпринятых Саудовской Аравией и РФ. В случае отсутствия признаков... читать дальше
.12 ноября 2018 года 11:58
Мы продолжаем считать, что цена на нефть в конце концов установится в диапазоне от 70 до 80 долл. США за баррель - Saxo Bank
Пятую неделю продолжается разгром на рынке сырой нефти, вызываемый ростом предложения со стороны трех крупнейших производителей мира - США, России и Саудовской Аравии - и увеличением запасов в США, указывает глава отдела стратегий Saxo Bank на товарно-сырьевом рынке Оле Хансен. Нефть марки WTI... читать дальше
.12 ноября 2018 года 11:28
"По итогам заседания мониторингового комитета ОПЕК+ в прошлое воскресенье в АбуДаби конкретные рекомендации по сокращению добычи нефти в 2019 году отсутствуют. Вместе с тем, производители отмечают признаки перенасыщения на рынке из-за увеличения предложения, в частности в США. Страны ОПЕК+ будут... читать дальше
.12 ноября 2018 года 10:43
Американская валюта демонстрировала рост в течение предшествующих четырех недель. В итоге, она вернулась в область годовых максимумов и закрыла сессию в пятницу на самом высоком уровне за 16 месяцев, констатирует аналитик FxPro Александр Купцикевич. Эксперт напомнил, что в начале прошлой недели мы... читать дальше
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