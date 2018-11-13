Котировки Brent вернутся выше 70 долл./баррель - Промсвязьбанк

На рынке нефти на первый план вышли фундаментальные факторы. Рост коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов в странах ОЭСР и укрепление доллара оказывают давление на цены. Отсутствие ясности относительно сокращения добычи в странах ОПЕК+ в 2019 году и перспективы экспорта из Ирана не позволяет котировкам перейти к росту. Вместе с тем ОПЕК+ с высокой вероятностью пойдет на сокращение добычи в 2019 году, чтобы предотвратить дальнейший рост запасов и поддержать стабильность цен. Санкции в отношении Ирана являются существенным риском, который трейдеры будут учитывать. Котировки Brent вернутся выше 70 долл./баррель, считает аналитик Промсвязьбанка Владимир Лящук.