Улучшение баланса валютной ликвидности в условиях отсутствия интервенций Банка России позволит сладить колебания курса рубля до конца года - Росбанк

"В понедельник российский рубль отступил от минимальных значений пятницы, проведя сессию в диапазоне 67.5-67.8 против доллара и 75.9-76.3 против евро. Укреплению рубля против европейской валюты способствует глобальное ослабление позиций евро. Одновременно с этим, временная стабилизация пары USD/RUB остается крайне неустойчивой на фоне волатильности нефтяного рынка. Вчера к концу дня цена баррель Brent вновь опустилась к отметке $69 на фоне заявлений Д.Трампа о завышенных ценах на нефть, а также заявлений Международного энергетического агентства о возобновлении добычи в саудовско-кувейтской нейтральной зоне. Однако, со стороны фундаментальных факторов поддержка для рубля остается крепкой. По данным Банка России, профицит текущего счета в октябре увеличился на $12.1 млрд до $87.9 млрд с начла года, при этом отток частного капитала ускорился на $10.3 млрд до $42.2 млрд с начала года, что свидетельствует об улучшении баланса валютной ликвидности в условиях отсутствия интервенций Банка России. По сообщению регулятора, поддержку профициту оказывают не только высокие цены на нефть, но также и снижение импорта в условиях ослабления рубля. Мы полагаем, возросший профицит текущего счета позволит сладить колебания курса рубля до конца года (SGe: USD/RUB 66 в 4к'18)", - отмечают в Росбанке.