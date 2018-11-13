"ВТБ Капитал" снизил рейтинг ADR Газпром нефти и ЛУКОЙЛа до "держать", ADR Татнефти до "продавать" после переоценки сектора

"ВТБ Капитал" пересмотрел прогнозные цены акций и депозитарных расписок анализируемых компаний нефтегазового сектора РФ, сообщается в обзоре инвестбанка.

По итогам переоценки для американских депозитарных расписок (ADR) "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) и "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) рекомендация была понижена с "покупать" до "держать", а для ADR "Татнефти" (MOEX: TATN) с "держать" до "продавать".