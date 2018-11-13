"ВТБ Капитал" снизил рейтинг акций Мосэнерго до "продавать"

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"ВТБ Капитал" понизил рекомендацию для акций "Мосэнерго" (MOEX: MSNG) с "держать" до "продавать", сообщается в обзоре инвестбанка.

Новая прогнозная стоимость бумаг компании от аналитиков "ВТБ Капитала" составляет 1,55 рубля за штуку.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций "Мосэнерго", основанный на оценках аналитиков двух инвестиционных банков, составляет 2,59 рубля за штуку, консенсус-рекомендация - "держать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка 1,88 рубля за штуку.