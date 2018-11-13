Рекомендуем присмотреться к акциям металлургов - Алор Брокер

"В первой половине дня сегодня индекс МосБиржи может потерять в районе полупроцента. Сильной поддержкой является уровень 2356 пунктов, и не исключено, что при ухудшении внешнего фона рынок туда подберется. До обеда вторника рубль будет торговаться в диапазоне 67,5-68 за доллар. Пока спрос на рубли в рамках налогового периода еще даже не начался, а других факторов влияния на курс рубля не наблюдается. В таких условиях рекомендуем присмотреться к акциям металлургов. В условиях очередного витка девальвации рубля они могут выглядеть "лучше рынка", - отмечает аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.