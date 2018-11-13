Главным вопросом для отечественной валюты на текущий момент остаётся риск сваливания нефти в "медвежий" рынок - "Открытие Брокер"

"Рубль смог избежать судьбы рынка акций, сосредоточив своё внимание на растущей нефти. Кроме того, данные по Чикагской бирже говорят о существенном росте позиций на укрепление российской валюты. Между тем доллар на глобальном рынке активно укреплялся на фоне растущих проблем в Европе. Это также позволило "россиянину" усилить свои позиции против евро. Возможно, что в пользу рубля также сработали различные заявления в Европе, которые говорят о недовольстве политикой Д. Трампа, а значит, у РФ есть шанс на то, что Вашингтон будет в большей степени озабочен проблемами со своими союзниками, а не любимой игрой по сдерживанию России. Впрочем, главным вопросом для отечественной валюты на текущий момент остаётся риск сваливания нефти в "медвежий" рынок", - отмечает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.