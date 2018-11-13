Рубль будет слабеть - Банк "Глобэкс"

"Рубль будет ослабевать под давлением американской макростатистики: потребительская инфляция, розничные продажи, промышленное производство и др., которую будут публиковать в течение недели. Негативный фон для РФ также поднимает вверх дальний отрезок кривой доходности ОФЗ, что показывает наличие попыток нерезидентов выходить из ОФЗ, что также приводит к ослаблению рубля против доллара", - отмечает главный аналитик Банка "Глобэкс" Виктор Веселов.