Во вторник ожидаем снижения на старте торгов акциями - Инвестиционная палата

"Перед открытием российского фондового рынка во вторник фактор дорожающей нефти больше не оказывает поддержку котировкам российских компаний, мы ожидаем снижения на старте торгов. Ближайшие уровни поддержки по индексу МосБиржи, на наш взгляд, расположены на 2381 и 2366 пунктах, по индексу РТС - на 1106 и 1090 пунктах", - указывает аналитик Инвестиционной палаты Александр Крылов.