"ВТБ Капитал" снизил рейтинг акций Мосэнерго до "продавать"

"ВТБ Капитал" понизил рекомендацию для акций "Мосэнерго" (MOEX: MSNG) с "держать" до "продавать", сообщается в обзоре инвестбанка.

Новая прогнозная стоимость бумаг компании от аналитиков "ВТБ Капитала" составляет 1,55 рубля за штуку.