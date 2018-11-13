Ближайшие поддержки для индекса МосБиржи - район 2350-2380 пунктов - Промсвязьбанк

"Не самый благоприятный внешний фон оказал давление вчера на российские бумаги - индекс МосБиржи, пытающийся восстанавливаться в первой половине дня, под закрытие вернулся ниже отметки в 2400 пунктов. Слабость нефтяных котировок (цены на нефть марки Brent находятся ниже уровня в 70 долл./барр.) и вчерашняя распродажа на американском рынке могут способствовать продолжению коррекционного движения. Ближайшие поддержки для индекса МосБиржи - район 2350-2380 пунктов. При этом среднесрочно продолжаем считать текущие уровни по российским бумагам сравнительно интересными (коррекционное движение в последние три торговые сессии сняло локальную перегретость рынка)", - указывает специалист Промсвязьбанка Михаил Поддубский.