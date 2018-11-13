.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Аналитикам
Главная  /  Аналитикам  /  Аналитика  /  Ближайшие поддержки для индекса МосБиржи - район 2350-2380 пунктов - Промсвязьбанк
.
Динамика мировых рынков
.
Валютный рынок
Индикаторы
Товарный рынок
Финансовые инструменты: фьючерсы
Ежедневные итоги: товары
Новости и аналитика
.
Лента новостей
Мнения аналитиков
Лента комментариев
Базы данных
.
База эмитентов
Финансовые инструменты
Рэнкинги ИФ100
Кредитные рейтинги
13 ноября 2018 года 09:21

Ближайшие поддержки для индекса МосБиржи - район 2350-2380 пунктов - Промсвязьбанк

"Не самый благоприятный внешний фон оказал давление вчера на российские бумаги - индекс МосБиржи, пытающийся восстанавливаться в первой половине дня, под закрытие вернулся ниже отметки в 2400 пунктов. Слабость нефтяных котировок (цены на нефть марки Brent находятся ниже уровня в 70 долл./барр.) и вчерашняя распродажа на американском рынке могут способствовать продолжению коррекционного движения. Ближайшие поддержки для индекса МосБиржи - район 2350-2380 пунктов. При этом среднесрочно продолжаем считать текущие уровни по российским бумагам сравнительно интересными (коррекционное движение в последние три торговые сессии сняло локальную перегретость рынка)", - указывает специалист Промсвязьбанка Михаил Поддубский.

Опубликовано: /ОАО "Промсвязьбанк"/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
Лента аналитики
13 ноября 2018 года 11:23
В случае отсутствия признаков возникновения дефицита сырья на рынке нефти давление на цены может усилиться - "Нордеа Банк"
"Нефть дешевеет после того, как Д. Трамп выразил обеспокоенность в отношении планов по сокращению добычи нефти Саудовской Аравией и другими членами ОПЕК. Однако основным фактором давления на наш взгляд выступает возросшая неопределенность на рынке в отношении будущего баланса спроса и предложения....    читать дальше
.
13 ноября 2018 года 10:54
Котировки Brent вернутся выше 70 долл./баррель - Промсвязьбанк
На рынке нефти на первый план вышли фундаментальные факторы. Рост коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов в странах ОЭСР и укрепление доллара оказывают давление на цены. Отсутствие ясности относительно сокращения добычи в странах ОПЕК+ в 2019 году и перспективы экспорта из Ирана не позволяет...    читать дальше
.
13 ноября 2018 года 09:34
Brent торгуется ниже $70 за баррель
Американские фондовые индексы завершили торги в понедельник резким падением. Большинство фондовых индексов стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) опускаются в ходе торгов во вторник. Нефть продолжает дешеветь во вторник.    читать дальше
.
12 ноября 2018 года 16:49
Закрепление цены над уровнем $71 создаст предпосылки для плавного восстановления котировок Brent к отметке $75 - ИК "ФИНАМ"
"Сегодня цены на нефть растут в пределах 1,5%, пытаясь закрепиться выше $71 по эталонному сорту Brent. Поддержку котировкам "черного золота" оказывает риторика министров энергетики нефтедобывающих стран с прошедшего в минувшее воскресенье заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+....    читать дальше
.
12 ноября 2018 года 16:34
Есть риски продолжения снижения пары евро/доллар в район 1,1110 - ИК "ФИНАМ"
"После прошедшего заседания ФРС евро вновь оказался под давлением. В то время как ЕЦБ еще не может четко определиться со сроками повышения процентной ставки, американский регулятор, несмотря на октябрьское падение биржевых площадок, судя по всему, не намерен сворачивать с пути ужесточения...    читать дальше
.
12 ноября 2018 года 14:27
Евро рискует продолжить падение - eToro
Впервые с середины прошлого года евро опустился под отметку 1.13 и отметился на 17-месчных минимумах в районе 1.1240, обращает внимание аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко. Теперь под угрозой находится уровень 1.12, который будет пройден, если долларовые...    читать дальше
.
12 ноября 2018 года 13:54
Падение цен на нефть приводит к изменению политики основных игроков на рынке - Julius Baer
"Смена направления движения нефтяных котировок может привести к изменению политики в секторе, - полагает глава исследований сырьевых рынков Julius Baer Норберт Рюкер. - В прошедшие выходные Саудовская Аравия объявила о намерении ограничить поставки нефти на мировой рынок в декабре из-за сокращения...    читать дальше
.
12 ноября 2018 года 12:02
Brent краткосрочно будет в диапазоне $70-72/bbl - "Нордеа Банк"
"На текущей неделе основное внимание участников рынка будет обращено на ежемесячные отчеты ОПЕК (вт.) и МЭА (ср.). Рынку предстоит оценить влияние “иранского фактора” на баланс спроса и предложения, с учетом компенсирующих шагов, предпринятых Саудовской Аравией и РФ. В случае отсутствия признаков...    читать дальше
.
12 ноября 2018 года 11:58
Мы продолжаем считать, что цена на нефть в конце концов установится в диапазоне от 70 до 80 долл. США за баррель - Saxo Bank
Пятую неделю продолжается разгром на рынке сырой нефти, вызываемый ростом предложения со стороны трех крупнейших производителей мира - США, России и Саудовской Аравии - и увеличением запасов в США, указывает глава отдела стратегий Saxo Bank на товарно-сырьевом рынке Оле Хансен. Нефть марки WTI...    читать дальше
.
12 ноября 2018 года 11:28
Котировки Brent будут восстанавливаться и вернутся в диапазон 72-74 долл./барр. - Промсвязьбанк
"По итогам заседания мониторингового комитета ОПЕК+ в прошлое воскресенье в АбуДаби конкретные рекомендации по сокращению добычи нефти в 2019 году отсутствуют. Вместе с тем, производители отмечают признаки перенасыщения на рынке из-за увеличения предложения, в частности в США. Страны ОПЕК+ будут...    читать дальше
.
Страница 1 из 6
.
1
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

НОВОСТИ В СЕТИ
.

.